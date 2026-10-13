Кулинария

В Турции такие лепешки готовят на завтрак вместо бутербродов: рецепт блюда, которое исчезает со стола горячими

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить турецкие лепешки гёзлеме с сыро...

ПроКазань

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Когда привычные бутерброды надоедают, а возиться с дрожжевым тестом с утра совсем не хочется, выручает турецкая кухня. Здесь есть блюдо, которое легко повторить дома из самых простых продуктов, — гёзлеме. Это тонкие лепешки с начинкой, которые обжаривают на сухой сковороде до появления аппетитных румяных пятнышек.

Особенно вкусными получаются гёзлеме с сыром и зеленью. Снаружи тесто слегка хрустит, внутри остается мягкая, ароматная начинка, а после смазывания сливочным маслом лепешки становятся еще нежнее. Их удобно готовить на завтрак или подавать вместо хлеба к горячему супу.

Что понадобится для турецких лепешек

Для 6 лепешек:

Для теста:

  • мука — 300 г;

  • теплая вода — 170 мл;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • соль — ½ ч. л.

Для начинки:

  • брынза или фета — 180 г;

  • твердый сыр — 100 г;

  • свежая петрушка — небольшой пучок;

  • зеленый лук — 3–4 пера;

  • черный перец — по вкусу;

  • сливочное масло — 20 г для смазывания.

Вместо брынзы можно использовать творог средней влажности, смешанный с небольшим количеством соли. Но именно солоноватый сыр придает начинке характерный вкус.

Как приготовить гёзлеме на сковороде

  1. Просейте муку в глубокую миску, добавьте соль, теплую воду и растительное масло. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое почти не липнет к рукам.

  2. Накройте тесто полотенцем или пленкой и оставьте на 20 минут. После отдыха оно станет податливее и будет легче раскатываться.

  3. Пока тесто отдыхает, разомните брынзу вилкой, добавьте натертый твердый сыр, мелко нарезанную зелень и немного черного перца.

  4. Разделите тесто на шесть одинаковых частей. Каждую раскатайте на слегка присыпанной мукой поверхности в тонкий круг диаметром около 25 см.

  5. Выложите начинку на одну половину круга, оставляя свободными края. Накройте второй половиной теста и тщательно защипните края, чтобы сыр не вытекал.

  6. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выложите лепешку и обжаривайте примерно по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Следите, чтобы тесто полностью приготовилось, а начинка прогрелась.

  7. Переложите горячую лепешку на тарелку и сразу смажьте небольшим количеством сливочного масла.

  8. Повторите с оставшимся тестом. Готовые гёзлеме складывайте стопкой и ненадолго накрывайте полотенцем, чтобы они оставались мягкими.

Почему лепешки получаются жесткими

Главный секрет гёзлеме — тонко раскатанное тесто. Если оставить его слишком толстым, снаружи лепешка успеет подрумяниться, а внутри может остаться плотной.

Не менее важно дать тесту отдохнуть после замешивания. За это время оно становится более эластичным, поэтому его проще раскатать без разрывов.

Еще одна распространенная ошибка — слишком сильный нагрев. На раскаленной сковороде поверхность быстро темнеет, но тесто не успевает равномерно приготовиться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для таких лепешек лучше выбирать сухую, хорошо прогретую сковороду и не делать слишком толстый слой начинки. А сразу после приготовления смажьте гёзлеме сливочным маслом — так они получатся мягче и ароматнее».

Какие еще начинки подходят для гёзлеме

Традиционные турецкие лепешки готовят не только с сыром. Один из популярных вариантов — шпинат с луком и брынзой. Зелень предварительно можно слегка припустить на сковороде и обязательно удалить лишнюю влагу.

Для более сытного завтрака подойдет картофельная начинка. Отварной картофель разминают, соединяют с обжаренным луком, солью и специями. Такая начинка получается нежной и хорошо держится внутри тонкого теста.

Гёзлеме вкуснее всего сразу после приготовления, пока поверхность слегка хрустит, а сыр внутри остается теплым. Подать их можно с помидорами, огурцами и натуральным йогуртом. Получается сытный домашний завтрак без дрожжей, духовки и сложных ингредиентов.

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