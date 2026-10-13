Иван Охлобыстин раскрыл, почему не общается с Михаилом Ефремовым

Иван Охлобыстин рассказал, почему после освобождения Михаила Ефремова из колонии почти не общается с ним. По словам актера, его коллега сейчас предпочитает закрытый образ жизни, сообщает Пятый канал.

Охлобыстин отметил, что у них с Ефремовым нет активных контактов. При этом он не видит необходимости специально выводить друга на общение и старается уважать его личные границы.

Актер объяснил, что Ефремову нужно время после нескольких лет, проведенных в заключении. По его словам, сейчас коллега занят спектаклями и проходит своеобразный период восстановления.

Охлобыстин добавил, что, несмотря на редкое общение, по-прежнему считает Ефремова очень близким человеком.

Михаил Ефремов вышел из колонии по условно-досрочному освобождению в 2025 году. После этого он начал постепенно возвращаться к работе.

Весной 2026 года актер впервые после освобождения появился на сцене в спектакле «Без свидетелей».

Позднее Никита Михалков рассказывал, как Ефремов работает в его театре и выполняет условия, которые были перед ним поставлены.

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