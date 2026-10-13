Иван Охлобыстин раскрыл, почему не общается с Михаилом Ефремовым
Иван Охлобыстин рассказал, почему после освобождения Михаила Ефремова из колонии почти не общается с ним. По словам актера, его коллега сейчас предпочитает закрытый образ жизни, сообщает Пятый канал.
Охлобыстин отметил, что у них с Ефремовым нет активных контактов. При этом он не видит необходимости специально выводить друга на общение и старается уважать его личные границы.
Актер объяснил, что Ефремову нужно время после нескольких лет, проведенных в заключении. По его словам, сейчас коллега занят спектаклями и проходит своеобразный период восстановления.
Охлобыстин добавил, что, несмотря на редкое общение, по-прежнему считает Ефремова очень близким человеком.
Михаил Ефремов вышел из колонии по условно-досрочному освобождению в 2025 году. После этого он начал постепенно возвращаться к работе.
Весной 2026 года актер впервые после освобождения появился на сцене в спектакле «Без свидетелей».
Позднее Никита Михалков рассказывал, как Ефремов работает в его театре и выполняет условия, которые были перед ним поставлены.
Может быть интересно:
- Бабушкины шанежки с картошкой вкуснее магазинных пирожков: мягкое тесто, нежное пюре и румяные края — съедаются ещё теплыми
- Шарлотку больше не пеку — нашла французский «Невидимый пирог»: яблок в нём больше, чем теста, а каждый кусочек буквально тает во рту
- В Турции такие лепешки готовят на завтрак вместо бутербродов: рецепт блюда, которое исчезает со стола горячими
- Яблоки заворачиваю в тончайшие французские блинчики: начинка получается сочной и ароматной — домашние больше не едят обычные блины
- Сырники больше не жарю: из пачки творога готовлю пышные пончики на завтрак — мягкие, как пух
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец