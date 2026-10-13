Ученые выяснили, какие проблемы со здоровьем грозят людям с СДВГ

Люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности чаще сталкиваются не только с нарушениями концентрации и эмоциональной регуляции, но и с рядом физических заболеваний. Среди них называют ожирение, диабет второго типа, мигрень, сердечно-сосудистые нарушения и проблемы с пищеварением, пишет BBC Science Focus.

Ученые изучают причины таких связей. Среди возможных факторов рассматриваются генетические особенности, образ жизни и работа нервной системы.

В крупном шведском исследовании 2021 года специалисты проанализировали медицинские данные 4,8 миллиона человек. Выяснилось, что у людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности чаще выявлялись 34 из 35 изученных заболеваний.

Для 13 болезней вероятность диагностики оказалась как минимум в два раза выше. В этот список вошли диабет второго типа, ожирение, жировая болезнь печени, инфекции почек, деменция, хроническая обструктивная болезнь легких и боли в спине.

Другие научные работы связывали синдром дефицита внимания и гиперактивности с переломами, аллергическим ринитом, нарушениями зрения и головными болями.

У таких пациентов также чаще встречаются депрессия, эпилепсия, биполярное расстройство и шизофрения.

В 2026 году британские ученые установили, что выраженные признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности в возрасте 10 лет связаны с более низкими показателями физического здоровья к 46 годам.

Часть выявленных закономерностей специалисты объясняют поведением и образом жизни. Взрослые с этим расстройством чаще курят, могут меньше заниматься физической активностью и испытывать трудности с контролем питания.

Импульсивное переедание, по мнению исследователей, способно повышать риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Дополнительную роль ученые отводят особенностям дофаминовой системы мозга. Она связана с мотивацией и реакцией на вознаграждение.

Отдельное направление исследований касается связи синдрома дефицита внимания и гиперактивности с повышенной подвижностью суставов. Исследовательница Университета Сассекса Джесс Экклс обнаружила у 36 человек с гипермобильностью особенности строения областей мозга, отвечающих за внимание и обработку эмоций.

Работа 2016 года также показала, что у людей с повышенной подвижностью суставов вероятность синдрома дефицита внимания и гиперактивности была почти в шесть раз выше, а аутизма — в семь раз.

Ученые предполагают, что особенности соединительной ткани могут влиять на работу кишечника, чувствительность к внутренним сигналам организма и эмоциональную регуляцию.

Еще одна группа исследований связана с кишечным микробиомом. В 2021 году ученые смогли примерно в 74 процентах случаев определить наличие синдрома дефицита внимания и гиперактивности у взрослых участников по составу четырех групп кишечных бактерий.

Однако эти данные не доказывают, что микроорганизмы вызывают расстройство. Специалисты считают, что микробиом может влиять на выраженность симптомов через процессы, связанные с выработкой нейромедиаторов, включая дофамин.

Группа Джонны Кунтси из Королевского колледжа Лондона изучает, как лечение синдрома дефицита внимания и гиперактивности отражается на физическом здоровье пациентов.

Предварительные результаты показывают, что у некоторых людей после начала медикаментозной терапии снижалось артериальное давление, уменьшалась окружность талии и улучшались пищевые привычки.

При этом долгосрочные последствия такого лечения пока изучены недостаточно. Ученые подчеркивают, что обнаруженные связи не означают прямого влияния синдрома дефицита внимания и гиперактивности на развитие всех перечисленных заболеваний.

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