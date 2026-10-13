Одиннадцать судей назначены в суды Татарстана указом президента

Одиннадцать судей получили назначения в судах Татарстана. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Кадровые решения коснулись Верховного суда республики, районных и городских инстанций.

В Верховном суде Татарстана состав пополнили сразу трое. Новыми судьями стали Марат Амиров, Артур Киселев и Римма Фатхутдинова.

Сменилось руководство и в двух районных судах. Апастовский районный суд возглавила Гульнара Галимова, Сармановский — Рустем Ханипов. Оба назначены на шестилетний срок полномочий.

В Казани обновление произошло в двух районных судах. В Авиастроительном судьей стал Алмаз Ахмадиев, в Кировском — Гульнара Миннуллина.

Еще четыре специалиста заняли должности в судах других городов республики. Зульфия Низамиева назначена в Азнакаевский городской суд, Дмитрий Рылов — в Лениногорский, Лилия Ахметова — в Набережночелнинский, Татьяна Ярцева — в Нижнекамский. Тем же указом Виктор Демидов освобожден от обязанностей представителя президента России в квалификационных коллегиях судей Татарстана.