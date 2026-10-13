Новости Татарстана

Одиннадцать судей назначены в суды Татарстана указом президента

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Одиннадцать судей получили назначения в судах Татарстана. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Кадровые решения коснулись Верховного суда республики, районных и городских инстанций.

В Верховном суде Татарстана состав пополнили сразу трое. Новыми судьями стали Марат Амиров, Артур Киселев и Римма Фатхутдинова.

Сменилось руководство и в двух районных судах. Апастовский районный суд возглавила Гульнара Галимова, Сармановский — Рустем Ханипов. Оба назначены на шестилетний срок полномочий.

В Казани обновление произошло в двух районных судах. В Авиастроительном судьей стал Алмаз Ахмадиев, в Кировском — Гульнара Миннуллина.

Еще четыре специалиста заняли должности в судах других городов республики. Зульфия Низамиева назначена в Азнакаевский городской суд, Дмитрий Рылов — в Лениногорский, Лилия Ахметова — в Набережночелнинский, Татьяна Ярцева — в Нижнекамский. Тем же указом Виктор Демидов освобожден от обязанностей представителя президента России в квалификационных коллегиях судей Татарстана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священник объяснил, почему нельзя говорить с умершими

Интересное в Казани

18 часов назад

«А сколько осталось до зарплаты?»: как в Казани устроить гастрономическое путешествие без перелётов

эффективное средство от клопов в квартире без запаха

Кулинария

12 часов назад

Сырники больше не жарю: из пачки творога готовлю пышные пончики на завтрак — мягкие, как пух

Интересное в Казани

3 дня назад

За что стоит платить, а за что — нет: какие опции автомобиля реально нужны для казанской зимы

монтаж порожков в Казани

Технологии

14 часов назад

Смартфон подключился к Wi-Fi, но интернет не работает: какую настройку стоит проверить первой

Кулинария

день назад

Сырники покрываются корочкой, но внутри остаются сырыми: что хозяйки делают неправильно

Кулинария

день назад

Не хочу мыть гору посуды после ужина: курицу, рис и овощи складываю в одну форму — все делает духовка

Кулинария

день назад

Рис превращается в липкую кашу даже после промывания: какую ошибку допускают при варке

Технологии

день назад

Приложение удалили сразу после пробного периода: почему этого недостаточно, чтобы остановить списания
Лайфхаки
36 минут назад

3 места для хранения чеснока, чтобы он не высох и не пророс

Где лучше хранить чеснок зимой: в погребе, холо...

Не у нас

час назад

Какие ошибки на кладбище грозят нарушением православных традиций поминовения

Гид по Казани

20 часов назад

В новый этап — с ярким праздником: выпускные в Казани 2026–2027

Не у нас

час назад

Снейдер рассказал о силе ЦСКА в 1/4 финала Лиги чемпионов

Не у нас

час назад

СП считает обязательным повышение налога на сверхдоходы для золота
3 добавки под розы осенью: как помочь кустам лу...
Лайфхаки
час назад

3 добавки под розы осенью: как помочь кустам лучше перезимовать

Не у нас

час назад

Снят вопрос, сколько денег предельно можно вернуть за лечение

Не у нас

час назад

Иван Охлобыстин раскрыл, почему не общается с Михаилом Ефремовым

Не у нас

час назад

Ученые сняли вопрос с вреда для сна человека рядом с собакой
Ребёнок ходит на кружки, а результата нет: как ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Ребёнок ходит на кружки, а результата нет: как в Казани выбрать занятия, которые действительно работают