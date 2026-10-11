Не хочу мыть гору посуды после ужина: курицу, рис и овощи складываю в одну форму — все делает духовка

После ужина иногда остается столько грязной посуды, будто готовили не для семьи, а для целой компании. В одной кастрюле варился рис, на сковороде жарилась курица, в другой посуде тушились овощи. На приготовление ушел час, а впереди еще уборка кухни.

Но полноценный ужин можно сделать гораздо проще. Достаточно сложить сухой рис, курицу и овощи в одну форму, залить горячей водой и отправить в духовку. Крупа постепенно впитает мясные соки, овощи отдадут свой аромат, а курица получится мягкой и сочной. Самое приятное, что ничего не придется предварительно варить или обжаривать.

Почему этот способ действительно работает

Секрет блюда заключается в правильном количестве жидкости и последовательности запекания. Рис готовится не только благодаря горячей воде, но и за счет пара, который удерживается внутри формы под фольгой.

Пока крупа размягчается, курица постепенно выделяет сок. Он смешивается с водой, специями и овощами, поэтому гарнир получается насыщенным по вкусу даже без дополнительной обжарки.

Однако есть важный нюанс: если сразу поставить открытую форму в духовку, жидкость может испариться раньше, чем приготовится рис. Поэтому первые 40 минут блюдо лучше запекать под плотно закрытой фольгой, а затем снять ее, чтобы курица подрумянилась.

Ингредиенты для семейного ужина

На 4 порции понадобится:

куриные бедра — 4 штуки;

длиннозерный белый рис — 250 г;

морковь — 1 штука;

репчатый лук — 1 штука;

болгарский перец — 1 штука;

зеленый горошек — 100 г;

горячая вода или бульон — 500 мл;

растительное масло — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

соль и черный перец — по вкусу.

Для этого рецепта лучше выбрать обычный длиннозерный рис. Он хорошо сохраняет форму и при правильном количестве жидкости получается достаточно рассыпчатым. Пропаренный рис тоже подойдет, но время его приготовления может отличаться.

Куриные бедра удобнее грудки: они лучше переносят длительное запекание и реже пересыхают.

Как приготовить курицу с рисом в одной форме

Разогрейте духовку до 190 градусов. Подготовьте глубокую форму для запекания размером примерно 20 × 30 см. Промойте рис холодной водой несколько раз. Переложите его в форму и равномерно распределите по дну. Нарежьте морковь небольшими кубиками или тонкой соломкой. Лук и болгарский перец измельчите, чеснок мелко порубите. Добавьте овощи к рису. Всыпьте зеленый горошек, немного соли и перца, затем перемешайте. Влейте горячую воду или бульон. Жидкость должна равномерно покрывать рис с овощами. Куриные бедра натрите растительным маслом, паприкой, солью и перцем. Разложите поверх риса кожей вверх. Плотно закройте форму фольгой и отправьте в разогретую духовку на 40 минут. Осторожно снимите фольгу и проверьте рис. Если он еще твердый, а жидкости почти не осталось, добавьте немного горячей воды. Продолжайте запекать еще 15–20 минут, при необходимости снова прикрыв форму. Когда рис станет мягким, а курица полностью приготовится, оставьте форму открытой на несколько минут для подрумянивания. Температура в самой толстой части куриного мяса должна достигнуть не менее 74 градусов.

Перед подачей дайте блюду постоять 5 минут. Затем аккуратно разрыхлите рис вилкой и распределите овощи.

Главная ошибка, из-за которой рис остается твердым

Иногда хозяйки жалуются, что курица уже готова, а рис на дне формы все еще хрустит. Обычно причина заключается в недостатке жидкости или неплотно закрытой фольге.

Во время запекания вода постепенно впитывается крупой и частично испаряется. Если пара уходит слишком много, рис перестает размягчаться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если готовите рис вместе с курицей, обязательно используйте горячую воду и плотно закрывайте форму фольгой. Не спешите снимать ее ради красивой корочки: сначала крупа должна стать мягкой, а подрумянить мясо можно в самом конце».

Не стоит также брать слишком широкую и мелкую форму. В ней жидкость быстрее испаряется, а рис может приготовиться неравномерно.

Как менять вкус блюда без дополнительных хлопот

Этот рецепт легко приспособить под продукты, которые уже есть в холодильнике. Вместо зеленого горошка подойдет консервированная кукуруза, а болгарский перец можно заменить кабачком.

Для более пряного вкуса добавьте немного куркумы, сушеного чеснока или смеси итальянских трав. Любителям насыщенного томатного оттенка можно размешать чайную ложку томатной пасты в воде перед заливкой.

Если хочется получить более легкий ужин, используйте куриные бедра без кожи. А для более яркого аромата положите между кусочками мяса несколько веточек тимьяна.

Готовое блюдо удобно подавать прямо из формы. Рис уже пропитан мясными соками, овощи приготовились вместе с гарниром, а курица приобрела аппетитную корочку. И вместо нескольких кастрюль и сковородок после ужина останется вымыть только одну форму.

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