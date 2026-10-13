Названы мировые автобренды, которые идут по пути Китая

Крупные мировые автопроизводители меняют планы развития из-за усиления конкуренции с китайскими марками, роста затрат и снижения спроса. Компании сокращают модельные ряды, унифицируют платформы и детали, а также пересматривают планы по выпуску электромобилей, сообщает Autonews.ru.

Volkswagen планирует к 2035 году уменьшить число моделей примерно наполовину, а количество вариантов исполнения автомобилей — на 75 процентов. Сейчас марки концерна выпускают около 150 моделей, поэтому в перспективе их может остаться примерно 75.

В первую очередь Volkswagen намерен отказаться от семейств и модификаций, которые пересекаются между собой. Одновременно концерн продолжит объединять технические платформы, электронные системы и программное обеспечение. Это должно снизить расходы и ускорить создание новых автомобилей.

Porsche также готовит оптимизацию ассортимента. Стратегия Sportwagenschmiede ’35, представленная в начале октября, предусматривает сокращение числа вариантов и комплектаций на 20 процентов.

Компания собирается сосредоточиться на наиболее прибыльных моделях, расширять линейку эксклюзивных версий и развивать программы индивидуализации. В среднесрочной перспективе Porsche рассчитывает повысить среднюю цену топовых автомобилей примерно на 20 процентов.

Кроме того, производитель намерен сократить расходы на материалы примерно на 10 процентов. Одним из способов станет более широкое использование унифицированных деталей.

BMW планирует уменьшить количество модификаций и сделать ставку на самые доходные автомобили. Компания уже подтвердила, что компактвэн 2 Series Active Tourer не получит преемника.

Еще одним направлением станет стандартизация комплектующих. Немецкий концерн намерен вдвое сократить число уникальных деталей.

Искусственный интеллект BMW собирается активнее применять в рабочих процессах, включая производство машин. Среди будущих проектов компании названы доступный компактный электромобиль для Европы и крупный люксовый внедорожник для США.

На китайском рынке BMW планирует увеличить выпуск массовых моделей.

Nissan в рамках антикризисной программы Re: Nissan собирается снизить сложность номенклатуры деталей на 70 процентов. Количество платформ к 2035 финансовому году должно сократиться с 13 до семи.

Модельный ряд Nissan планируется уменьшить с 56 до 45 автомобилей. В первую очередь компания намерена отказаться от машин с низкими коммерческими результатами.

В долгосрочной перспективе Nissan рассчитывает внедрить технологии искусственного интеллекта в 90 процентов своих автомобилей.

Honda пересмотрела планы по развитию электрического транспорта. В марте 2026 года компания отказалась от разработки и запуска трех электромобилей для Северной Америки: Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV и Acura RSX.

Причинами такого решения названы замедление спроса на электромобили и ухудшение перспектив их производства. Вместо этого Honda намерена направить больше ресурсов на гибридные автомобили и вывести на мировой рынок 15 таких моделей.

Параллельно производитель планирует упростить производственные процессы, снизить расходы на разработку и ускорить создание новых машин.

Renault, в отличие от ряда других компаний, готовится расширять модельную линейку. В рамках стратегии futuREady, представленной в марте, французский производитель планирует выпустить до 2030 года 36 новых моделей, среди которых будет 16 электромобилей.

При этом Renault намерена снизить себестоимость электрических автомобилей на 40 процентов за счет новых платформ и унификации компонентов. Срок разработки новых машин компания рассчитывает сократить до двух лет.

Также Renault собирается расширить линейку гибридных моделей мощностью до 150 лошадиных сил.

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