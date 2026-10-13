Не у нас

СП считает обязательным повышение налога на сверхдоходы для золота

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Счетная палата считает необходимым повысить налоговую нагрузку на золотодобывающие компании в новом бюджетном цикле. Ведомство предлагает перейти от разовых сборов к системному налогообложению горной ренты, пишет РБК.

Такой подход объясняется ростом мировых цен на золото и высокой рентабельностью отрасли.

В подготовленном правительством законопроекте по налогу на добавленную стоимость для золота предусмотрена ставка 20 процентов. Для большинства других видов полезных ископаемых она составляет 30 процентов.

Согласно анализу финансовых показателей недропользователей, у государства есть значительный потенциал для дополнительных поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых.

Речь идет о добыче драгоценных и цветных металлов, комплексных руд, а также сырья, используемого для производства минеральных удобрений.

В Счетной палате напомнили, что с 2020 по 2025 год законодательство неоднократно менялось для изъятия сверхдоходов от добычи твердых полезных ископаемых.

Среди таких мер назывались повышение налога на добычу полезных ископаемых, привязка налоговых ставок к мировым ценам и введение разового налога на сверхприбыль.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин и представители бизнеса достигли компромисса по параметрам налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний.

Может быть интересно:

  1. Бабушкины шанежки с картошкой вкуснее магазинных пирожков: мягкое тесто, нежное пюре и румяные края — съедаются ещё теплыми
  2. Шарлотку больше не пеку — нашла французский «Невидимый пирог»: яблок в нём больше, чем теста, а каждый кусочек буквально тает во рту
  3. В Турции такие лепешки готовят на завтрак вместо бутербродов: рецепт блюда, которое исчезает со стола горячими
  4. Яблоки заворачиваю в тончайшие французские блинчики: начинка получается сочной и ароматной — домашние больше не едят обычные блины
  5. Сырники больше не жарю: из пачки творога готовлю пышные пончики на завтрак — мягкие, как пух

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священник объяснил, почему нельзя говорить с умершими

Интересное в Казани

18 часов назад

«А сколько осталось до зарплаты?»: как в Казани устроить гастрономическое путешествие без перелётов

дезинсекция когда помыть полы

Кулинария

12 часов назад

Сырники больше не жарю: из пачки творога готовлю пышные пончики на завтрак — мягкие, как пух

Интересное в Казани

3 дня назад

За что стоит платить, а за что — нет: какие опции автомобиля реально нужны для казанской зимы

укладка кафеля в Новосибирске

Технологии

23 часа назад

Телефон начал разряжаться за ночь, хотя им никто не пользуется: какая настройка незаметно расходует заряд

Технологии

14 часов назад

Смартфон подключился к Wi-Fi, но интернет не работает: какую настройку стоит проверить первой

Кулинария

день назад

Сырники покрываются корочкой, но внутри остаются сырыми: что хозяйки делают неправильно

Кулинария

день назад

Не хочу мыть гору посуды после ужина: курицу, рис и овощи складываю в одну форму — все делает духовка

Кулинария

день назад

Рис превращается в липкую кашу даже после промывания: какую ошибку допускают при варке
Лайфхаки
35 минут назад

3 места для хранения чеснока, чтобы он не высох и не пророс

Где лучше хранить чеснок зимой: в погребе, холо...

Не у нас

час назад

Снят вопрос, сколько денег предельно можно вернуть за лечение

Гид по Казани

19 часов назад

В новый этап — с ярким праздником: выпускные в Казани 2026–2027

Не у нас

час назад

Иван Охлобыстин раскрыл, почему не общается с Михаилом Ефремовым

Не у нас

час назад

Ученые сняли вопрос с вреда для сна человека рядом с собакой
Карман на фартуке: 5 полезных применений на кухне
Лайфхаки
час назад

Карман на фартуке: 5 полезных применений на кухне

Не у нас

час назад

Названы мировые автобренды, которые идут по пути Китая

Не у нас

час назад

Ученые выяснили, какие проблемы со здоровьем грозят людям с СДВГ

Не у нас

час назад

Российские пенсионеры уехали зимовать в Нячанг: чем привлекает Вьетнам
Гид по Казани
5 дней назад

Повод выбраться из дома: редакция ProKazan собрала мужской гид по Казани