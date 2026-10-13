СП считает обязательным повышение налога на сверхдоходы для золота

Счетная палата считает необходимым повысить налоговую нагрузку на золотодобывающие компании в новом бюджетном цикле. Ведомство предлагает перейти от разовых сборов к системному налогообложению горной ренты, пишет РБК.

Такой подход объясняется ростом мировых цен на золото и высокой рентабельностью отрасли.

В подготовленном правительством законопроекте по налогу на добавленную стоимость для золота предусмотрена ставка 20 процентов. Для большинства других видов полезных ископаемых она составляет 30 процентов.

Согласно анализу финансовых показателей недропользователей, у государства есть значительный потенциал для дополнительных поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых.

Речь идет о добыче драгоценных и цветных металлов, комплексных руд, а также сырья, используемого для производства минеральных удобрений.

В Счетной палате напомнили, что с 2020 по 2025 год законодательство неоднократно менялось для изъятия сверхдоходов от добычи твердых полезных ископаемых.

Среди таких мер назывались повышение налога на добычу полезных ископаемых, привязка налоговых ставок к мировым ценам и введение разового налога на сверхприбыль.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин и представители бизнеса достигли компромисса по параметрам налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний.

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