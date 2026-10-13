Российские пенсионеры уехали зимовать в Нячанг: чем привлекает Вьетнам

Российские пенсионеры все чаще рассматривают вьетнамский Нячанг как место для длительного отдыха у моря и зимнего проживания. Интерес к курорту связан с доступной арендой жилья, невысокими ценами на продукты и отношением местных жителей к россиянам, рассказал эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев Pravda.Ru.

Ранее KP.RU сообщала о российских пенсионерках, которые отправились зимовать во Вьетнам. По данным издания, в Нячанге сформировался район, где проживают пожилые россиянки, предпочитающие проводить холодный сезон на азиатском побережье.

Бобылев отметил, что переезд или длительное проживание в курортных районах после выхода на пенсию характерны не только для России. Такой формат выбирают и жители других стран, в том числе европейских.

По словам эксперта, при выборе места люди обращают внимание на климат, качество продуктов и повседневные расходы. Главным преимуществом Вьетнама он назвал сравнительно низкую стоимость жизни.

Еще одним важным фактором Бобылев считает отношения между жителями России и Вьетнама. Некоторые местные жители знают русский язык, что помогает приезжим решать бытовые вопросы и проще общаться.

Среди других привлекательных сторон направления эксперт выделил безвизовый режим и возможность жить рядом с морским побережьем.

Бобылев также сравнил Вьетнам с Таиландом, который раньше пользовался популярностью у россиян, рассчитывающих на недорогой продолжительный отдых.

По его словам, рост цен и изменения миграционных требований в Таиланде делают такой формат поездок менее удобным для людей с фиксированным доходом.

Азиатские курорты продолжают конкурировать за иностранных путешественников. Тем, кто планирует длительное пребывание в Нячанге, важно заранее оценить расходы на аренду жилья, питание и саму поездку.

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