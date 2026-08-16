Новости Татарстана

В Зеленодольском районе РТ очистили 1,72 км реки Булатки

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Зеленодольском районе Татарстана привели в порядок участок реки Булатки возле села Нурлаты. Расчищенный отрезок протянулся на 1,72 километра — это больше ста стандартных автобусов. Работы начались в 2025 году и растянулись на два года.

Специалисты убрали донные отложения, выровняли откосы, а на участках с эрозией сделали каменную наброску. Всё это время техника работала в воде, чтобы берега не размывало. В министерстве экологии республики отметили, что федеральный проект выполнен полностью.

Главный итог — безопасность людей. Более 450 жителей Нурлатов и соседних деревень теперь защищены от паводков. Река стала чище, а у людей меньше поводов для тревоги.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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