Новости Татарстана

Минниханов обратился к татарстанцам в День Конституции республики

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем Конституции республики. Обращение Раиса опубликовано в официальных каналах. Основной закон был принят 34 года назад и, по словам руководителя региона, заложил правовую базу для развития республики.

Минниханов подчеркнул, что Конституция объединила людей разных национальностей и вероисповеданий, живущих на татарстанской земле. Документ закрепил гарантии прав и свобод граждан и дал импульс социально-экономическому развитию, общественно-политической жизни и духовному возрождению региона.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес первого президента Татарстана, Героя Труда России Минтимера Шаймиева. В годы кардинальных перемен, отметил Раис, именно его политическая мудрость, дальновидность и опора на доверие многонационального народа помогли сохранить мир и согласие, удержать созидательный курс и создать фундамент для будущих достижений.

Республика, по словам Минниханова, продолжает вносить весомый вклад в укрепление страны и обеспечение ее обороноспособности и технологического суверенитета. При поддержке Президента России Владимира Путина, Правительства и Федерального Собрания в регионе реализуют национальные проекты. За достижениями Татарстана стоит труд рабочих, инженеров, учителей, врачей, предпринимателей и ученых, добавил он.

В завершение Раис республики поблагодарил жителей за труд и неравнодушие и пожелал им здоровья, благополучия и успехов в делах на благо родного края и всей страны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Васильев раскрыл, почему отказ Норвегии от хоккея с РФ грозит ей самой

Гид по районам

16 часов назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»

лечение после укусов клопов

Не у нас

день назад

Черны снял все вопросы о возвращении РФ в хоккей: «Мы выступаем против»

Гид по Казани

3 дня назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией

занятия айкидо в Москве

Не у нас

22 часа назад

Канадское министерство: РФ не может быть представлена в международном спорте

Не у нас

22 часа назад

Эвандер Кейн сообщил, что хочет переехать в РФ

Кулинария

день назад

Куриное филе больше не жарю просто кусочками: заливаю сметаной с горчицей — мясо получается сочным

Новости Татарстана

день назад

Камиль Самигуллин обратился к татарстанцам в День народного единства

Кулинария

5 часов назад

Когда до зарплаты далеко, готовлю этот пирог из капусты: заливаю простым тестом — получается целый противень
Лайфхаки
30 минут назад

Обычная вилка очищает клубнику быстрее ножа и без лишней мякоти

Простой способ быстро очистить клубнику обычной...

Не у нас

минуту назад

Ночной рейд в Турции закончился задержанием 34 гражданок России

Не у нас

час назад

Можно ли размещать фото умершего на кресте: разъяснение церкви

Не у нас

2 часа назад

В РПЦ объяснили, как правильно ухаживать за могилами близких

Кулинария

2 часа назад

Из обычного молока готовлю нежный крем: добавляю крахмал и ваниль — десерт готов за несколько минут
Татарстанцам расскажут о получении свидетельств...
Новости Татарстана
6 часов назад

Татарстанцам расскажут о получении свидетельства о постановке на налоговый учет

Не у нас

3 часа назад

В Нью-Йорке нашли капсулу с предупреждением из 2317 года

Новости Татарстана

3 часа назад

В Актанышском районе увековечили память воина-афганца

Не у нас

4 часа назад

Ученые создали технологию, которая распознает людей через Wi-Fi
ВТБ: ИИ пока нельзя доверить управление «сердце...
Полезное
6 дней назад

ВТБ: ИИ пока нельзя доверить управление «сердцем банка»