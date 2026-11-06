Минниханов обратился к татарстанцам в День Конституции республики

Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем Конституции республики. Обращение Раиса опубликовано в официальных каналах. Основной закон был принят 34 года назад и, по словам руководителя региона, заложил правовую базу для развития республики.

Минниханов подчеркнул, что Конституция объединила людей разных национальностей и вероисповеданий, живущих на татарстанской земле. Документ закрепил гарантии прав и свобод граждан и дал импульс социально-экономическому развитию, общественно-политической жизни и духовному возрождению региона.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес первого президента Татарстана, Героя Труда России Минтимера Шаймиева. В годы кардинальных перемен, отметил Раис, именно его политическая мудрость, дальновидность и опора на доверие многонационального народа помогли сохранить мир и согласие, удержать созидательный курс и создать фундамент для будущих достижений.

Республика, по словам Минниханова, продолжает вносить весомый вклад в укрепление страны и обеспечение ее обороноспособности и технологического суверенитета. При поддержке Президента России Владимира Путина, Правительства и Федерального Собрания в регионе реализуют национальные проекты. За достижениями Татарстана стоит труд рабочих, инженеров, учителей, врачей, предпринимателей и ученых, добавил он.

В завершение Раис республики поблагодарил жителей за труд и неравнодушие и пожелал им здоровья, благополучия и успехов в делах на благо родного края и всей страны.