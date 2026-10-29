Не у нас

Пассажиры самолета сняли гигантскую «космическую медузу» в небе над КНР

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Необычное светящееся облако, напоминающее гигантскую медузу, появилось в небе над китайской провинцией Шаньси. Редкое оптическое явление заметили пассажиры пролетавшего неподалеку самолета. Причиной возникновения причудливой фигуры стал запуск космической ракеты, след которой оказался освещен солнечными лучами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Необычное свечение наблюдали вечером 23 октября 2026 года. В 18:15 по местному времени с космодрома Тайюань в Китае стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-6А».

Космический аппарат успешно доставил на заданную орбиту спутник «Яогань-50-03», предназначенный для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли.

После запуска ракеты в верхних слоях атмосферы образовался светящийся шлейф необычной формы. Очевидцы сравнили его с огромной медузой, у которой от основного тела расходятся длинные щупальца.

Пассажиры самолета смогли наблюдать явление с высоты полета и запечатлеть его на видео. Впоследствии кадры распространились в социальных сетях и привлекли внимание пользователей.

Появление такого эффекта объясняется сочетанием атмосферных условий, особенностей движения ракеты и положения Солнца относительно горизонта.

Во время работы двигателей ракета выбрасывает продукты сгорания топлива. По мере подъема в разреженные слои атмосферы образующийся шлейф расширяется, формируя крупное облако.

При определенном положении Солнца это облако продолжает освещаться солнечными лучами, хотя для наблюдателей на поверхности Земли уже наступили сумерки.

Благодаря контрасту между темнеющим небом и ярко подсвеченными продуктами работы ракетных двигателей возникает необычная светящаяся фигура.

Именно сходство такого облака с морским животным стало причиной появления неофициального названия «космическая медуза».

Подобные явления чаще можно наблюдать во время запусков ракет в сумерках, когда солнечные лучи еще достигают верхних слоев атмосферы. Для хорошей видимости также имеют значение погодные условия и расположение наблюдателя.

Светящийся след сохранялся в небе несколько минут, после чего постепенно рассеялся.

Запуск, сопровождавшийся необычным атмосферным эффектом, завершился успешно. Спутник «Яогань-50-03» был выведен на расчетную орбиту.

Согласно официальной информации китайской стороны, аппарат предназначен для изучения земельных ресурсов, оценки состояния сельскохозяйственных культур и прогнозирования урожайности.

Кроме того, получаемые со спутника сведения планируется использовать для предупреждения стихийных бедствий и уменьшения их последствий.

Для китайского семейства ракет-носителей «Чанчжэн» состоявшийся 23 октября полет стал 672-м по счету.

Таким образом, необычное свечение над провинцией Шаньси оказалось связано с обычным процессом выведения космического аппарата на орбиту. Редкое сочетание освещения и атмосферных условий сделало ракетный след особенно заметным и придало ему характерную форму медузы.

Может быть интересно:

  1. Обычные макароны превращаю в сытный ужин: смешиваю с яйцами и сыром — получается румяный пирог
  2. Вместо привычных голубцов делаю капустные конвертики: внутри сочный фарш, снаружи румяная корочка
  3. Картофельное пюре получается клейким и тягучим: что нельзя делать после варки картошки
  4. Подсохший батон больше не отправляю на сухари: заливаю молоком и яйцами — получается сладкая запеканка
  5. Из моркови готовлю не салат, а сладкий пирог: получается влажным и ароматным без дорогих продуктов

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

19 часов назад

Вместо шарлотки пеку яблочный пирог на сковороде: тесто замешиваю за пять минут, а духовка не нужна

Полезное

9 минут назад

С близкими – выгоднее: три лайфхака для тех, кто хочет оставаться на связи

как избавиться от матрасных клопов

Кулинария

16 часов назад

Японский омлет получается пышным, словно суфле: готовлю на сковороде из обычных яиц

Интересное в Казани

2 дня назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей

сколько стоит установить операционную систему на ноутбук в Москве

Не у нас

день назад

Верующим назвали 3 способа попросить прощения у умершего

Кулинария

день назад

Обычную овсянку превращаю в шоколадный пирог: смешиваю с бананом и какао — мука не нужна

Кулинария

6 часов назад

Картофельное пюре получается клейким и тягучим: что нельзя делать после варки картошки

Кулинария

22 часа назад

Не выбрасываю вчерашнее картофельное пюре: добавляю два продукта и жарю хрустящие лепёшки

Кулинария

день назад

Пельмени больше не варю в кастрюле: готовлю в сливочном соусе под сыром — домашние просят добавки
Новости Казани
36 секунд назад

4 и 6 ноября казанские муниципальные парковки будут работать бесплатно

В Казани 4 и 6 ноября муниципальные парковки бу...

Кулинария

4 минуты назад

Из стакана кефира и двух яиц готовлю пышный завтрак: получается вкуснее привычных оладий

Интересное в Казани

23 часа назад

40% взрослых с повышенным давлением даже не подозревают об этом: рассказываем, какие анализы казанцам действительно стоит сдать

Не у нас

52 минуты назад

Учёные нашли тревожные изменения в океане

Не у нас

55 минут назад

В России создали препарат на основе спирта для лечения сердца
Хоккейный гала-матч с участием правительства Та...
Новости Казани
34 минуты назад

Хоккейный гала-матч с участием правительства Татарстана пройдет в Казани

Не у нас

57 минут назад

Роскачество нашло нарушения у 15 марок консервов из скумбрии

Не у нас

час назад

РПЦ сняла все вопросы о болезнях, которые считаются следствием грехов

Не у нас

час назад

Осужденный за убийство 11 человек Сайфаев выиграл еще три суда у Почты России
Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних ...
Гид по Казани
5 дней назад

Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних каникул