Пассажиры самолета сняли гигантскую «космическую медузу» в небе над КНР

Необычное светящееся облако, напоминающее гигантскую медузу, появилось в небе над китайской провинцией Шаньси. Редкое оптическое явление заметили пассажиры пролетавшего неподалеку самолета. Причиной возникновения причудливой фигуры стал запуск космической ракеты, след которой оказался освещен солнечными лучами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Необычное свечение наблюдали вечером 23 октября 2026 года. В 18:15 по местному времени с космодрома Тайюань в Китае стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-6А».

Космический аппарат успешно доставил на заданную орбиту спутник «Яогань-50-03», предназначенный для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли.

После запуска ракеты в верхних слоях атмосферы образовался светящийся шлейф необычной формы. Очевидцы сравнили его с огромной медузой, у которой от основного тела расходятся длинные щупальца.

Пассажиры самолета смогли наблюдать явление с высоты полета и запечатлеть его на видео. Впоследствии кадры распространились в социальных сетях и привлекли внимание пользователей.

Появление такого эффекта объясняется сочетанием атмосферных условий, особенностей движения ракеты и положения Солнца относительно горизонта.

Во время работы двигателей ракета выбрасывает продукты сгорания топлива. По мере подъема в разреженные слои атмосферы образующийся шлейф расширяется, формируя крупное облако.

При определенном положении Солнца это облако продолжает освещаться солнечными лучами, хотя для наблюдателей на поверхности Земли уже наступили сумерки.

Благодаря контрасту между темнеющим небом и ярко подсвеченными продуктами работы ракетных двигателей возникает необычная светящаяся фигура.

Именно сходство такого облака с морским животным стало причиной появления неофициального названия «космическая медуза».

Подобные явления чаще можно наблюдать во время запусков ракет в сумерках, когда солнечные лучи еще достигают верхних слоев атмосферы. Для хорошей видимости также имеют значение погодные условия и расположение наблюдателя.

Светящийся след сохранялся в небе несколько минут, после чего постепенно рассеялся.

Запуск, сопровождавшийся необычным атмосферным эффектом, завершился успешно. Спутник «Яогань-50-03» был выведен на расчетную орбиту.

Согласно официальной информации китайской стороны, аппарат предназначен для изучения земельных ресурсов, оценки состояния сельскохозяйственных культур и прогнозирования урожайности.

Кроме того, получаемые со спутника сведения планируется использовать для предупреждения стихийных бедствий и уменьшения их последствий.

Для китайского семейства ракет-носителей «Чанчжэн» состоявшийся 23 октября полет стал 672-м по счету.

Таким образом, необычное свечение над провинцией Шаньси оказалось связано с обычным процессом выведения космического аппарата на орбиту. Редкое сочетание освещения и атмосферных условий сделало ракетный след особенно заметным и придало ему характерную форму медузы.

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