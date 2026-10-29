Цены на топливо в Татарстане выросли за неделю

С 19 по 26 октября в республике подорожали бензин марок АИ-92 и АИ-95. Литр АИ-92 стал дороже на 31 копейку, а АИ-95 — на 33 копейки. Данные опубликовал Росстат.

Средняя цена АИ-92 за неделю выросла с 69,04 до 69,35 рубля за литр, АИ-95 — с 74,27 до 74,60 рубля. Стоимость бензина АИ-98 и выше осталась прежней — 100,94 рубля за литр. Дизельное топливо прибавило 17 копеек и теперь стоит 80,51 рубля за литр.

В целом средняя цена бензина в Татарстане увеличилась на 31 копейку — до 72,37 рубля за литр. При этом по России топливо за тот же период подешевело на 1,4 рубля, до 76,64 рубля за литр. В Приволжском федеральном округе снижение составило 1,14 рубля — до 74,17 рубля за литр.