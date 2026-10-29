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Хоккейный гала-матч с участием правительства Татарстана пройдет в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани на Kazan Digital Week пройдет хоккейны...

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В Казани в рамках форума Kazan Digital Week состоится хоккейный гала-матч между командами «Правительство Республики Татарстан» и «ЦифроVой СпецнаZ». Игра пройдет на малой арене Дворца спорта, сообщает НТР 24.

Зрителей ждет насыщенная развлекательная программа. В 18:30 начнется автограф-сессия с нападающим «Ак Барса» Артёмом Галимовым. Болельщики смогут пообщаться с хоккеистом, сделать совместное фото и получить автограф.

После этого гостей ожидает световое шоу и выступление фигуристов. Кроме того, среди зрителей разыграют призы: смартфон, беспроводные наушники, умные часы и сувениры с символикой «Ак Барса».

Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Посетить мероприятие можно бесплатно, но для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

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