Хоккейный гала-матч с участием правительства Татарстана пройдет в Казани
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В Казани в рамках форума Kazan Digital Week состоится хоккейный гала-матч между командами «Правительство Республики Татарстан» и «ЦифроVой СпецнаZ». Игра пройдет на малой арене Дворца спорта, сообщает НТР 24.
Зрителей ждет насыщенная развлекательная программа. В 18:30 начнется автограф-сессия с нападающим «Ак Барса» Артёмом Галимовым. Болельщики смогут пообщаться с хоккеистом, сделать совместное фото и получить автограф.
После этого гостей ожидает световое шоу и выступление фигуристов. Кроме того, среди зрителей разыграют призы: смартфон, беспроводные наушники, умные часы и сувениры с символикой «Ак Барса».
Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Посетить мероприятие можно бесплатно, но для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.
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