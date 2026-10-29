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Осужденный за убийство 11 человек Сайфаев выиграл еще три суда у Почты России

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Отбывающий пожизненное заключение за убийство 11 человек Тельман Сайфаев добился новых компенсаций от Почты России. Суд в Пермском крае частично удовлетворил три его иска, связанные с нарушением сроков доставки корреспонденции в исправительное учреждение. Общая сумма назначенных компенсаций морального вреда составила семь тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Поводом для разбирательств стали три письма, которые, по утверждению заключенного, поступили в колонию значительно позднее положенного срока. Соответствующие заявления Сайфаев направил в суд в конце 2025 года и начале 2026-го.

Согласно материалам дел, одно из отправлений добралось до местного почтового отделения только через 51 день после отправки. При этом истец утверждал, что нормативная продолжительность доставки составляла шесть дней.

В случае со вторым письмом задержка достигла одного месяца. Срок пересылки третьего отправления оказался превышен на 51 день.

Осужденный посчитал, что несвоевременное получение корреспонденции причинило ему нравственные страдания. В судебных заявлениях он указал, что из-за длительного ожидания испытывал подавленность, беспомощность и разочарование.

За допущенные нарушения Сайфаев потребовал взыскать с почтового оператора в общей сложности 24,5 тысячи рублей в качестве возмещения морального вреда.

Однако суд не согласился с размером запрошенных выплат. Изучив обстоятельства разбирательств, инстанция признала первоначальные требования несоразмерными характеру нарушений и уменьшила суммы компенсаций.

По одному из исков заключенному присудили две тысячи рублей возмещения морального вреда. Дополнительно с Почты России взыскали штраф в размере одной тысячи рублей.

По второму заявлению компенсация составила три тысячи рублей, а штраф — полторы тысячи рублей.

Третий судебный спор завершился назначением двух тысяч рублей компенсации и еще одной тысячи рублей штрафа.

Таким образом, по трем решениям суда непосредственно за моральный вред Сайфаеву присудили семь тысяч рублей. Дополнительные штрафы составили 3,5 тысячи рублей. Общая сумма взысканий по перечисленным решениям достигла 10,5 тысячи рублей.

При этом удовлетворенными оказались лишь отдельные требования заключенного. Получить все 24,5 тысячи рублей, которые он первоначально запросил в качестве компенсации, не удалось.

Это не первое успешное обращение Сайфаева в суд из-за работы почтовой службы.

Ранее РИА Новости сообщало, что осужденный уже добивался возмещения в связи с несвоевременной доставкой письма из Москвы. По тому делу ему присудили три тысячи рублей компенсации.

Тельман Сайфаев отбывает пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима «Белый лебедь», расположенной в Пермском крае.

Он был осужден за убийство 11 человек, совершенное в Москве и Московской области в конце 1990-х годов.

Несмотря на назначенное пожизненное наказание, заключенный продолжает обращаться в судебные инстанции с требованиями о защите своих прав, в том числе связанных со своевременным получением почтовой корреспонденции.

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