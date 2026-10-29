Варфоломей объяснил, могут ли сочетаться браком верующий человек и атеист

Семейная жизнь верующего человека с атеистом или представителем другой религии может сопровождаться определенными трудностями из-за различий в мировоззрении. Однако такие отношения способны сохраняться благодаря взаимной любви, терпению и уважению духовных потребностей друг друга. Об этом рассказал наместник Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря игумен Варфоломей (Коломацкий) в интервью радио Sputnik.

По словам священнослужителя, в православной традиции семью принято воспринимать как малую церковь. Такое понимание брака предполагает духовную близость супругов, общность убеждений и стремление строить совместную жизнь на основе христианских ценностей.

Если муж и жена придерживаются разных религиозных взглядов, добиться подобного единства становится сложнее. Особенно это касается ситуаций, когда один из супругов глубоко верующий, а второй не разделяет его убеждений или исповедует другую религию.

При этом игумен подчеркнул, что в жизни встречаются самые разные обстоятельства. Иногда человек вступает в брак с представителем другого вероисповедания, руководствуясь сильными чувствами.

Возможна и другая ситуация, когда супруги создают семью, имея схожие взгляды, но впоследствии один из них обращается к православной вере. Второй при этом может не проявлять такого же интереса к религиозной жизни либо постепенно приходить к собственному духовному выбору.

По мнению Варфоломея, подобные различия не должны автоматически становиться причиной разрушения семьи.

Священник напомнил, что в Священном Писании содержится наставление не оставлять супруга только из-за отсутствия у него веры. Согласно христианскому учению, духовная жизнь одного человека может благотворно влиять на всю семью.

Однако сохранить гармоничные отношения в таком браке бывает непросто. Для этого необходимы терпение, способность понимать друг друга и готовность учитывать интересы близкого человека.

Игумен отметил, что подлинная любовь предполагает не только чувства, но и готовность чем-то жертвовать ради супруга. Если религиозная жизнь имеет для одного из членов семьи большое значение, второму важно с уважением относиться к этой потребности.

По словам священнослужителя, верующему человеку следует объяснить супругу, почему посещение храма, молитва и участие в церковной жизни имеют для него особую ценность.

При этом главной задачей становится достижение взаимопонимания, позволяющего избежать препятствий в соблюдении религиозных традиций.

Варфоломей также считает, что отношение неверующего человека к православию может постепенно измениться под влиянием поведения близкого.

Если благодаря участию в церковной жизни верующий супруг становится внимательнее, доброжелательнее, заботливее и честнее, другой член семьи может заметить эти перемены.

По убеждению игумена, положительные изменения в отношениях способны пробудить интерес к духовным вопросам даже у человека, который прежде не проявлял стремления к религии.

Священнослужитель допускает, что со временем такой супруг может самостоятельно заинтересоваться православной традицией и начать посещать храм.

Таким образом, игумен Варфоломей считает важнейшими условиями сохранения брака между людьми с разными религиозными убеждениями искреннюю любовь, взаимное терпение и уважение к духовной жизни друг друга.

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