Лаваш больше не использую для шаурмы: режу полосками, добавляю яйца и готовлю ленивый пирог

Тонкий лаваш пригодится не только для шаурмы и рулетов. Если нарезать его полосками, смешать с яйцами, сыром и молоком, получится быстрый домашний пирог без замешивания теста. Снаружи он покрывается румяной корочкой, а внутри остаётся мягким и сочным.

Такое блюдо особенно удобно готовить на завтрак или ужин, когда не хочется долго стоять у плиты. Все ингредиенты смешиваются в одной миске, а выпекается пирог примерно за 20–25 минут.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

тонкий армянский лаваш — 150 г;

яйца — 3 шт.;

твёрдый сыр — 120 г;

молоко — 150 мл;

сметана — 2 ст. л.;

сливочное масло — 15 г;

зелёный лук — 3–4 пера;

укроп — небольшой пучок;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Для выпекания подойдёт форма диаметром 20–22 см.

Как приготовить ленивый пирог из лаваша

Нарежьте лаваш ножницами или ножом на полоски шириной примерно 1–2 см. Слишком длинные кусочки можно разрезать пополам. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте молоко и сметану. Перемешайте венчиком до однородности. Натрите сыр на крупной тёрке. Небольшую часть оставьте для посыпки. Добавьте в яичную смесь сыр, мелко нарезанный зелёный лук и укроп. Посолите и поперчите. Учитывайте, что сыр уже содержит соль. Переложите полоски лаваша в миску с заливкой. Аккуратно перемешайте, чтобы каждый кусочек пропитался жидкостью. Оставьте массу на 3–5 минут. За это время лаваш немного размягчится. Смажьте форму сливочным маслом и распределите в ней подготовленную смесь. Разровняйте поверхность ложкой и посыпьте оставшимся сыром. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут. Когда пирог станет золотистым, а яичная заливка полностью схватится, достаньте его из духовки. Дайте постоять около 5 минут, затем нарежьте порционными кусочками.

Подавайте пирог тёплым, пока сыр остаётся мягким.

Почему лаваш заменяет тесто

Тонкий лаваш уже приготовлен, поэтому ему не требуется длительное выпекание. В яично-молочной смеси он впитывает влагу и становится мягким.

Во время нагревания яйца связывают полоски между собой, а расплавленный сыр придаёт пирогу нежную текстуру.

В результате получается блюдо, напоминающее ленивую ачму или сырную запеканку. При этом раскатывать тесто и собирать отдельные слои не нужно.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не нарезайте лаваш слишком мелко. Полоски шириной около двух сантиметров сохраняют приятную текстуру. Если измельчить их почти в крошку, готовый пирог может получиться слишком плотным.

Главная ошибка — слишком много молока

Лаваш хорошо впитывает жидкость, но её избыток способен испортить результат.

Если добавить слишком много молока, середина пирога останется влажной даже после того, как поверхность подрумянится.

Для 150 г лаваша достаточно примерно 150 мл молока, трёх яиц и небольшого количества сметаны.

После перемешивания масса должна быть влажной, но не плавать в заливке.

Если на дне миски осталось много свободной жидкости, добавьте немного нарезанного лаваша и дайте ему пропитаться.

Какой сыр лучше использовать

Для ленивого пирога подходят сыры, которые хорошо плавятся.

Особенно удачные варианты:

российский — для привычного сливочного вкуса;

гауда — для нежной начинки;

сулугуни — для лёгкой солоноватости;

моцарелла для пиццы — для тягучей текстуры.

Можно смешать два сорта. Например, использовать российский сыр вместе с небольшим количеством сулугуни.

Если выбираете солёный сыр, уменьшите количество соли в яичной заливке.

Что добавить для более сытного варианта

Базовый рецепт легко разнообразить. К лавашу и яйцам хорошо подходят заранее приготовленная курица, ветчина, обжаренные грибы или сладкий болгарский перец.

Особенно вкусным получается сочетание сыра, зелени и мелко нарезанной ветчины.

Если используете помидоры, удалите из них часть семян и сока. Иначе начинка может получиться слишком влажной.

Не стоит добавлять слишком много дополнительных продуктов: они увеличивают объём пирога и могут потребовать более длительного выпекания.

Можно ли приготовить на сковороде

Да, если использовать сковороду с толстым дном и крышкой.

Смажьте её небольшим количеством масла, выложите массу из лаваша и распределите ровным слоем.

Готовьте на слабом огне под крышкой примерно 10–12 минут. Затем осторожно переверните пирог с помощью тарелки и жарьте ещё 5–7 минут без крышки.

Время зависит от толщины пирога. Важно, чтобы яичная заливка полностью приготовилась, а середина не оставалась жидкой.

На сковороде лучше делать пирог небольшого диаметра: так его проще переворачивать.

Как сохранить нежную середину

Не стоит держать пирог в духовке слишком долго. После того как яйца полностью схватились, дальнейшее выпекание постепенно подсушивает лаваш.

Проверить готовность можно, слегка нажав на середину: она должна быть упругой, без жидкой заливки.

Если верх быстро темнеет, а центр ещё не готов, прикройте форму фольгой и продолжайте выпекание несколько минут.

После духовки обязательно дайте пирогу немного постоять. Он станет плотнее и будет лучше нарезаться.

С чем подавать ленивый пирог

Пирог из лаваша хорош как самостоятельное блюдо. К нему можно подать свежие помидоры, огурцы или овощной салат.

Подойдёт и простой соус из сметаны, чеснока и укропа.

Оставшийся пирог храните в закрытом контейнере в холодильнике до 2–3 дней. Перед подачей его можно разогреть в духовке или на сухой сковороде под крышкой.

Лаваш, яйца и сыр превращаются в нежный домашний пирог без сложного теста. Достаточно нарезать основу полосками, смешать с заливкой и отправить в духовку. Такой рецепт удобно использовать, когда нужен простой и сытный ужин из доступных продуктов.

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