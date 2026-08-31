Новости Казани

Казань стала финалистом конкурса «Семейная столица России»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казань вошла в десятку финалистов конкурса «Сем...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казань вошла в десятку финалистов Всероссийского конкурса «Семейная столица России». Эксперты уже два дня осматривают семейную инфраструктуру города. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Жюри успело побывать в перинатальном центре городской больницы № 7. Гостям показали приемно-диагностическое отделение, родильный блок, операционные и палаты. Во второй день эксперты отправились в Республиканский центр кризисной беременности.

Абашев отметил, что республика сохраняет положительную динамику по снижению младенческой смертности и материнских потерь. По его словам, это результат командной работы перинатальных центров и педиатрической службы, а также института кураторства в женских консультациях третьего уровня.

Ранее Казань уже попадала в список лучших городов России по удовлетворенности жителей качеством медицинских услуг. Помогла в том числе цифровая трансформация здравоохранения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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