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Врачи Татарстана объяснили, как распознать инсульт и успеть помочь

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Врачи Татарстана рассказали, как распознать инс...

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В Татарстане за год зафиксировали 18 тысяч случаев инсульта, при этом болезнь заметно молодеет: все чаще с таким диагнозом в больницы попадают люди от 35 до 50 лет. Врачи связывают это с образом жизни и сопутствующими заболеваниями, на которые молодые пациенты часто не обращают внимания. О том, какие сигналы организма нельзя игнорировать, рассказали на встрече, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с инсультом, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана.

По словам заведующего неврологическим отделением РКБ Артура Курбанова, у молодых инсульт часто развивается на фоне другого основного заболевания — от ревматологических до онкологических. Сказывается и нехватка времени: постоянная работа не оставляет возможности следить за питанием и вовремя посещать врача. В республике был случай, когда с инсультом доставили 18-летнего пациента.

Специалисты привели и необычные примеры. Так, инсульт случился у 39-летней женщины после приема у остеопата — произошло расслоение сонных артерий. Другая пациентка пострадала после занятия йогой, выполняя сложное упражнение с сильным поворотом головы. Главный внештатный ангионевролог Минздрава РТ Марат Сайхунов предупреждает: людям старше 18 лет стоит избегать упражнений с перегрузкой шейного отдела и прислушиваться к своему организму.

Главная опасность инсульта в том, что в отличие от инфаркта он часто не сопровождается болью. Обращаться за помощью нужно при онемении одной половины тела, нарушении движения или искривлении улыбки. Врачи подчеркивают: счет идет на минуты — каждую минуту погибает около двух миллионов клеток мозга, а эффективно помочь можно только в первые четыре-шесть часов. Однако, по статистике, таких ранних обращений всего 10%.

Чтобы снизить риски, специалисты советуют регулярно проверять давление, уровень холестерина и глюкозы, а также делать УЗИ сосудов шеи и сердца. Внимание стоит обратить на частые головные боли и давление выше 129. Врачи напоминают: в половине случаев инсульт обусловлен образом жизни, поэтому спорт, правильное питание и отказ от вредных привычек остаются главной профилактикой.

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