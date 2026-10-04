Трехкратный олимпийский чемпион рассказал о борьбе с меланомой

Финский лыжник Ийво Нисканен сообщил, что у него выявили раннюю стадию меланомы кожи, пишет Yle.

По данным издания, в мае во время медицинского осмотра дерматолог посоветовал спортсмену удалить родинку на подошве. После этого проведенные исследования показали наличие акральной меланомы. Новообразование удалили повторно, чтобы оставить необходимый запас здоровых тканей.

Нисканен рассказал, что ожидание результатов обследования стало для него тяжелым периодом и вызвало сильное напряжение. При этом лыжник поблагодарил врачей за своевременную диагностику и лечение, после которых он смог вернуться к обычной жизни и работе.

Сейчас состояние спортсмена остается под медицинским наблюдением. Дополнительных комментариев о своем здоровье Нисканен давать не стал.

Ийво Нисканен является трехкратным олимпийским чемпионом. В 2014 году он победил в командном спринте классическим стилем, в 2018 году выиграл гонку на 50 километров классическим стилем, а в 2022 году стал лучшим на дистанции 15 километров классикой. Также в его активе серебряная и бронзовая медали Олимпиады 2022 года, победа на чемпионате мира, серебро и две бронзы мировых первенств, а также неоднократные победы и призовые места на этапах Кубка мира.