Краевой онкоцентр обрел право производить препарат для диагностики рака

Краевой клинический центр онкологии в Хабаровске получил бессрочное регистрационное удостоверение, позволяющее самостоятельно выпускать радиофармацевтический препарат «Фтордезоксиглюкоза, 18F». Медицинское учреждение стало первым на Дальнем Востоке, оформившим такое разрешение. Лекарственное средство применяется для обследования пациентов с подозрением на злокачественные новообразования. Об этом сообщает «ПроХабаровск».

Полученный документ позволит хабаровским медикам обеспечивать потребности региона в диагностическом препарате без необходимости зависеть от его доставки из других территорий. Кроме того, возможности местного производства используются для снабжения медицинских организаций соседних субъектов Дальнего Востока.

На территории краевого онкологического учреждения уже более десяти лет действует Центр ядерной медицины. Он занимается обследованием пациентов с онкологическими заболеваниями и располагает необходимым оборудованием для проведения высокоточной диагностики.

Согласно опубликованным сведениям, ежегодно за специализированной медицинской помощью в крае обращаются более 48 тысяч человек. При этом число посещений поликлиники онкологического центра превышает 80 тысяч в год.

Производство радиофармацевтического средства организовано с использованием собственного циклотрона. На специальном ускорителе получают необходимые радиоактивные компоненты, которые затем направляют в автоматизированное оборудование для дальнейшей обработки.

После завершения изготовления каждая партия препарата проходит лабораторные исследования. Специалисты проверяют полученное вещество по 17 показателям, позволяющим оценить его качество и соответствие установленным требованиям.

Только после успешного прохождения всех предусмотренных испытаний средство допускается к применению при диагностических процедурах.

Начальник отдела контроля качества Оксана Сермягова отметила, что оформление бессрочного регистрационного удостоверения потребовало прохождения сложной процедуры проверки.

По ее словам, медицинскому учреждению удалось подтвердить соответствие производства действующим российским требованиям и международным стандартам. Полученный результат свидетельствует о способности специалистов обеспечивать необходимый уровень качества на протяжении всего производственного процесса.

Препарат, изготовленный в хабаровском центре, уже используется не только местными медицинскими организациями. Его также направляют для обследования пациентов в Приморский край и Сахалинскую область.

В дальнейшем учреждение намерено продолжать совершенствование системы контроля выпускаемой продукции. Особое внимание планируется уделять наблюдению за безопасностью препаратов и соблюдению требований к их качеству.

Параллельно руководство рассматривает возможности обновления диагностического оборудования. В настоящее время обсуждается приобретение современной аппаратуры, которая позволит повысить точность выявления онкологических заболеваний.

Бессрочная регистрация препарата создает условия для дальнейшей работы собственного производства и обеспечения медицинских учреждений Дальнего Востока необходимым средством для обследования пациентов.

Может быть интересно: