«Авито Авто» назвала самое экономичное новое бензиновое авто в России

Специалисты «Авито Авто» выяснили, какие новые автомобили на российском рынке способны преодолеть наибольшее расстояние при ограниченном количестве бензина. Для сравнения эксперты рассчитали примерный пробег машин на 30 литрах топлива. Первое место в составленном рейтинге досталось кроссоверу «Белджи Х70», который может проехать около 357 километров. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Вторую позицию заняла отечественная «Лада Гранта». Согласно представленным расчетам, седану достаточно 30 литров бензина, чтобы преодолеть примерно 347 километров. От лидера списка российская модель отстала всего на десять километров.

Третьим по экономичности стал кроссовер «Солярис ХС». При аналогичном объеме горючего его расчетный запас хода достигает 341 километра. Таким образом, разница между первым и третьим участниками рейтинга составила 16 километров.

Помимо тройки лидеров, специалисты отметили еще несколько представленных в России автомобилей. В перечень попали «Тенет Т4», «Лада Веста», «Омода С5», «Джейку Джей7», «Тенет Т7» и «Хавейл Н3».

При этом точные значения запаса хода для остальных перечисленных моделей в опубликованных результатах исследования не указаны. Поэтому определить, насколько сильно они отличаются друг от друга по расходу бензина, на основании приведенных сведений невозможно.

Руководитель продаж направления новых автомобилей «Авито» Артем Хомутинников обратил внимание на значение топливной экономичности при покупке транспортного средства.

По словам специалиста, затраты на заправку составляют заметную часть повседневных расходов автовладельцев. Именно поэтому оценивать потребление топлива рекомендуется еще до приобретения машины.

Представитель компании также подчеркнул, что расход бензина может существенно различаться не только между автомобилями одного класса, но и между отдельными комплектациями одной модели. На итоговые показатели влияют технические особенности конкретной модификации.

Ранее аналитики «Авито Авто» проводили похожие исследования среди подержанных транспортных средств. Тогда специалисты сравнивали бензиновые и дизельные автомобили по расстоянию, которое они способны преодолеть с полностью заправленным баком. При вычислениях учитывались характеристики отдельных версий машин.

Тем временем российский автомобильный рынок по итогам первых девяти месяцев 2026 года продемонстрировал рост продаж новых легковых автомобилей.

За этот период покупатели приобрели 967,8 тысячи машин, что на 8% превышает результат аналогичного периода предыдущего года.

По данным автомобильного эксперта Сергея Целикова, в регистрационной статистике фигурируют более 800 различных моделей. Однако половина общего объема продаж приходится лишь на 15 наиболее востребованных автомобилей.

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