«Татнефть» намерена закачивать CO₂ под землю и нарастить объем до 100 тыс. тонн

Российская нефтяная компания «Татнефть» получила необходимые разрешения для реализации проекта по размещению углекислого газа в подземных пластах. Предприятие уже приступило к использованию этого газа для повышения эффективности добычи нефти и намерено расширять объемы закачки. О планах сообщил генеральный директор компании Наиль Маганов во время Российской энергетической недели, передает ТАСС.

По словам руководителя предприятия, специалисты «Татнефти» занимаются разработкой технологий, позволяющих улавливать углекислый газ при выжигании кокса. В дальнейшем собранный газ предполагается направлять в подземные геологические образования для хранения.

Маганов уточнил, что компания также рассматривает возможность последующего преобразования углекислого газа с помощью биологических процессов. Реализация этого направления изучается на перспективу нескольких лет.

Глава «Татнефти» подчеркнул, что предприятие уже прошло необходимые процедуры согласования. В частности, получена лицензия, разрешающая закачку газа в пласты, а соответствующий проект получил одобрение. Это позволяет компании перейти к дальнейшей реализации намеченных мероприятий.

Практическое применение углекислого газа для увеличения нефтеотдачи началось в 2026 году. В следующем году предприятие рассчитывает существенно расширить масштабы таких работ.

Согласно озвученным планам, в 2027 году объем закачиваемого газа предполагается довести до 100 тысяч тонн. Именно такую производственную цель обозначил Наиль Маганов во время выступления на отраслевом форуме.

Параллельно компания готовит отдельный проект, предусматривающий подземное хранение углекислого газа на территории Татарстана. Речь идет о Тукаевском участке, где запланировано проведение опытно-промышленных работ.

Ранее первый заместитель директора научно-исследовательского подразделения «ТатНИПИнефть» Азат Зарипов сообщал, что испытания технологии закачки газа в подземное хранилище намечены на 2027 год.

О дальнейших планах «Татнефти» стало известно в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», который проходит в Москве с 14 по 16 октября. Организацией мероприятия занимается фонд «Росконгресс» при поддержке российского правительства, Министерства энергетики и столичных властей.

Таким образом, компания одновременно развивает два направления применения углекислого газа: его использование для повышения отдачи нефтяных пластов и создание условий для последующего подземного хранения.

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