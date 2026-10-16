Картошку больше не превращаю в пюре: готовлю шведский «Хассельбек» с хрустящими краями

Обычная картошка может выглядеть как блюдо из ресторана, если нарезать её необычным способом. В Швеции так готовят картофель «Хассельбек»: клубни надрезают тонкими пластинками, но не до самого низа, смазывают маслом и отправляют в духовку. При запекании края раскрываются веером, становятся румяными и хрустящими, а середина остаётся мягкой.

Для такого гарнира не нужны сливки, сыр или сложные соусы. Главное — правильно сделать надрезы и не пожалеть времени на запекание.

Что понадобится для картофеля «Хассельбек»

На 4 порции:

картофель — 8 средних клубней;

сливочное масло — 40 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

сушёный тимьян или розмарин — ½ ч. л.

Лучше выбирать картофелины примерно одинакового размера, желательно продолговатые. Тогда они приготовятся одновременно, а надрезы будут выглядеть аккуратно.

Как приготовить шведскую картошку в духовке

Тщательно вымойте картофель и обсушите. Молодые клубни с тонкой кожицей можно не очищать, а у более старых при желании снять кожуру. Положите картофелину между двумя деревянными палочками для еды или ручками ложек. Сделайте поперечные надрезы через каждые 2–3 мм. Палочки не дадут ножу прорезать клубень насквозь. Смешайте растительное масло с половиной растопленного сливочного масла. Смажьте картофель, стараясь распределить жир по поверхности и между надрезами. Переложите клубни в форму, посолите, поперчите и поставьте в духовку, разогретую до 200 °C, примерно на 35 минут. Достаньте форму. Когда надрезы немного раскроются, смажьте картофель оставшимся маслом, добавьте измельчённый чеснок и травы. Верните форму в духовку ещё на 20–30 минут. Картофель должен легко прокалываться ножом в самой толстой части, а края пластинок — стать золотистыми.

Время приготовления зависит от размера клубней и особенностей духовки. Крупным картофелинам может понадобиться больше часа.

Почему картофель получается хрустящим

Секрет блюда заключается в многочисленных тонких надрезах. Благодаря им увеличивается площадь поверхности, которая соприкасается с горячим воздухом духовки. Края постепенно подсыхают и подрумяниваются, а нижняя часть клубня удерживает ломтики вместе.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не пытайтесь сразу раздвинуть все пластинки сырого картофеля. Они могут сломаться. После первых 30–35 минут запекания надрезы начнут раскрываться сами, и тогда их будет проще промазать маслом.

Важно также не укладывать клубни слишком тесно. Между ними должно оставаться немного пространства, чтобы горячий воздух свободно циркулировал.

С чем подавать картофель «Хассельбек»

Шведская картошка хорошо сочетается с запечённой курицей, рыбой и овощными салатами. Её можно подать и как самостоятельное блюдо со сметанным соусом, смешав сметану с укропом и небольшим количеством чеснока.

Если хочется более насыщенного вкуса, за 5 минут до готовности посыпьте клубни тёртым сыром. Он расплавится между раскрытыми пластинками и образует аппетитную корочку.

«Хассельбек» особенно хорош сразу из духовки, пока края остаются хрустящими. Это простой способ превратить привычную картошку в эффектный гарнир без лишних хлопот.

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