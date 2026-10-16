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Chip: «Недавно удаленные» в смартфоне грозят сливом данных

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Владельцам смартфонов посоветовали внимательнее относиться к фотографиям, которые хранятся в памяти устройств. Некоторые изображения могут содержать сведения, представляющие интерес для мошенников. При попадании таких файлов к посторонним возникает риск утечки личной информации. Об этом предупредили специалисты Центра защиты потребителей немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн, рекомендации которых приводит издание CHIP.

Эксперты объяснили, что пользователи нередко фотографируют документы и другие важные сведения для решения повседневных задач. Например, снимок банковской карты может понадобиться для передачи реквизитов, а изображение прибора учета — для сохранения его показаний.

Однако после выполнения необходимого действия такие фотографии зачастую остаются в памяти телефона. Со временем владельцы забывают об их существовании, хотя содержащаяся на снимках информация продолжает представлять потенциальную опасность.

Особенно осторожно специалисты рекомендуют обращаться с изображениями паспортов, удостоверений личности и банковских карт. В эту же категорию входят снимки документов, на которых отчетливо видны персональные сведения и финансовые реквизиты.

Кроме того, нежелательно надолго оставлять в обычной галерее фотографии договоров, платежных документов и квитанций. Отдельного внимания требуют изображения электрических и газовых счетчиков, если на них можно разобрать индивидуальные номера оборудования и сведения о владельце.

Основная угроза связана с возможностью получения доступа к подобным файлам посторонними. Это может произойти при потере мобильного устройства или его попадании в чужие руки.

Дополнительные риски возникают при использовании облачных хранилищ. Многие смартфоны автоматически сохраняют фотографии на удаленных серверах. Поэтому при несанкционированном доступе к учетной записи злоумышленники могут получить изображения даже без непосредственного контакта с телефоном.

Чтобы уменьшить вероятность утечки данных, немецкие специалисты советуют периодически пересматривать содержимое галереи. При большом количестве снимков облегчить задачу поможет встроенная поисковая система.

В частности, пользователям предлагают искать изображения по словам «паспорт», «банк», «карта», «счет» или «документ». Современные приложения для просмотра фотографий способны распознавать надписи на снимках, благодаря чему обнаружить файлы с конфиденциальной информацией становится проще.

После обнаружения подобных изображений эксперты рекомендуют удалить те из них, которые больше не нужны. При этом обычного перемещения фотографии в корзину может оказаться недостаточно.

Дело в том, что многие мобильные устройства некоторое время сохраняют удаленные снимки в специальных разделах. В зависимости от используемого приложения такие файлы могут оставаться доступными для восстановления в течение 30 дней или дольше.

Поэтому специалисты советуют дополнительно проверять папки «Недавно удаленные» и «Корзина», а при необходимости окончательно очищать их содержимое.

Если же важные сведения требуется хранить продолжительное время, эксперты предлагают использовать специальные защищенные приложения для паролей и документов вместо обычной фотогалереи.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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