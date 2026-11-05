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Безработица выросла в 55 регионах РФ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В сентябре 2026 года количество граждан, официально зарегистрированных в качестве безработных, увеличилось в 55 российских регионах по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Еще в 30 субъектах страны число состоящих на учете в службах занятости, напротив, сократилось. Об этом сообщают «Ведомости», изучившие оперативные материалы Министерства труда России.

Статистика была подготовлена к заседанию Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, состоявшемуся 30 октября.

При составлении данных специалисты не учитывали новые регионы России.

Где число безработных увеличилось сильнее всего

Наиболее заметный годовой прирост зарегистрированной безработицы зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе.

В сентябре количество состоящих на учете граждан, не имеющих работы, оказалось на 54% больше, чем годом ранее.

Согласно статистике Росстата, к концу месяца в регионе насчитывалось около 1,1 тысячи официально зарегистрированных безработных.

Второе место по темпам увеличения показателя заняла Республика Марий Эл. Здесь число зарегистрированных безработных выросло на 33%, достигнув также 1,1 тысячи человек.

В каких областях выросла зарегистрированная безработица

Существенные изменения отмечены и в нескольких других субъектах страны.

В Белгородской области количество граждан, поставленных на учет в качестве безработных, увеличилось на 26% по сравнению с сентябрем 2025 года. К концу отчетного периода их насчитывалось 2,4 тысячи человек.

В Ивановской области прирост составил 25%. Численность официально зарегистрированных безработных достигла 1,4 тысячи.

В Республике Крым показатель вырос на 21%, а общее количество состоящих на учете граждан составило 4,3 тысячи человек.

Таким образом, в пятерку регионов с наиболее заметным увеличением числа зарегистрированных безработных вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Марий Эл, Белгородская и Ивановская области, а также Крым.

Что показывают данные Минтруда

Приведенные цифры характеризуют изменения именно зарегистрированной безработицы.

В эту категорию входят граждане, которые обратились в государственные службы занятости и получили соответствующий статус.

Поэтому такие показатели не следует отождествлять с общим количеством людей, не имеющих работы, которое определяется Росстатом по более широкой методике.

Кроме того, процентный рост необходимо рассматривать вместе с абсолютными значениями.

Например, в Ямало-Ненецком автономном округе годовое увеличение составило 54%, однако общее число зарегистрированных безработных на конец сентября оставалось на уровне 1,1 тысячи человек.

В целом сентябрьская статистика свидетельствует о различиях в динамике региональных рынков труда. В большинстве рассмотренных субъектов число зарегистрированных безработных выросло, тогда как в 30 регионах наблюдалось его сокращение.

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