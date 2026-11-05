Котова: 84‑85% детей в РФ отнесли к первой и второй группам здоровья

Большинство российских детей не имеют серьезных проблем со здоровьем. По данным Министерства здравоохранения, свыше 80% несовершеннолетних относятся к первой или второй группе здоровья. Эти категории объединяют полностью здоровых детей и тех, у кого имеются отдельные факторы риска либо незначительные отклонения. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на заместителя министра здравоохранения России Евгению Котову.

Представитель ведомства пояснила, что состояние здоровья большинства детей позволяет им заниматься физической культурой, посещать спортивные секции и участвовать в школьных соревнованиях с учетом медицинских рекомендаций.

Какие дети относятся к первой и второй группам здоровья

В Минздраве уточнили, что первая группа присваивается детям, у которых не выявлены заболевания и существенные нарушения здоровья.

Во вторую категорию включают несовершеннолетних, имеющих отдельные факторы риска развития болезней, а также перенесших острые заболевания без выраженных последствий для организма.

По словам Евгении Котовой, совокупная доля представителей этих двух групп превышает 80% детского населения страны.

Это означает, что большинство детей, согласно медицинской оценке, не имеют значительных ограничений по состоянию здоровья.

Могут ли школьники заниматься спортом

Заместитель министра отметила, что состояние здоровья детей первой и второй групп в большинстве случаев позволяет им осваивать предусмотренную школой программу физического воспитания.

Кроме обязательных уроков, учащиеся могут посещать кружки и спортивные секции, действующие при образовательных учреждениях.

Также для них предусмотрена возможность участия в школьных спортивных мероприятиях и соревнованиях.

При этом конкретные условия допуска к физическим нагрузкам определяются с учетом медицинских показаний. Группа здоровья и медицинская группа для занятий физкультурой не являются полностью тождественными понятиями.

Сколько школьников прошли медицинские осмотры

Евгения Котова также представила статистику профилактических обследований несовершеннолетних.

По данным Министерства здравоохранения, в течение 2025 года в России провели более 16,3 миллиона профилактических осмотров школьников.

Такие обследования позволяют специалистам оценивать состояние здоровья детей, своевременно обнаруживать заболевания и выявлять факторы риска.

Полученные сведения используются для наблюдения за здоровьем несовершеннолетних и определения необходимости дополнительных медицинских рекомендаций.

Зачем необходимы регулярные обследования детей

Профилактические осмотры помогают врачам отслеживать изменения состояния здоровья ребенка по мере его взросления.

В ходе обследований специалисты оценивают физическое развитие, выявляют возможные нарушения и при необходимости рекомендуют дальнейшее наблюдение.

Сведения о группах здоровья позволяют получить общую картину состояния детского населения.

Таким образом, по данным Минздрава, более 80% российских детей относятся к первой или второй группе здоровья. Ведомство также сообщило, что за 2025 год среди школьников было проведено свыше 16,3 миллиона профилактических медицинских осмотров.

Может быть интересно: