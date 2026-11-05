ООН пытается объяснить, что стоит за бойкотом матчей с РФ на ЧМ-2027

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не обнаружило оснований однозначно считать дискриминацией намерение ряда европейских хоккейных федераций отказаться от встреч со сборной России на чемпионате мира 2027 года. Представитель организации пояснил, что подобные действия могут рассматриваться как выражение протеста, если они не направлены против отдельных спортсменов из-за их национальности. Об этом сообщает ВЗГЛЯД со ссылкой на ТАСС.

Соответствующую позицию представитель управления изложил 4 ноября, отвечая на запрос журналистов.

При этом в организации подчеркнули, что не располагают достаточными сведениями о мотивах, которыми руководствовались национальные федерации при принятии своих решений.

Почему в ООН не считают бойкот однозначно дискриминационным

В управлении объяснили, что правовая оценка отказа от участия в спортивных встречах зависит от обстоятельств.

Если решение хоккейной федерации представляет собой форму протеста и не связано с намерением ущемить права конкретных спортсменов по признаку гражданства или национальности, его можно рассматривать как реализацию свободы выражения мнения.

Представитель организации напомнил, что это право относится к основным свободам, закрепленным международным законодательством.

Одновременно в управлении подчеркнули важность соблюдения принципа недискриминации.

Таким образом, представители ООН не дали окончательной оценки действиям европейских федераций, поскольку пока не обладают всей необходимой информацией о причинах возможного бойкота.

Какие страны выступили против матчей с Россией

Ранее о нежелании проводить встречи с российскими хоккеистами заявили представители нескольких европейских государств.

В их числе Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Латвия и Чехия.

Поводом для обсуждения бойкота стало решение Спортивного арбитражного суда, открывшее возможность возвращения российских команд на международные соревнования.

Национальные федерации выразили несогласие с таким развитием событий.

При этом речь идет прежде всего об отказе от матчей против России, а не обязательно о полном прекращении участия соответствующих сборных в чемпионате мира.

Что решил Спортивный арбитражный суд

30 октября 2026 года Спортивный арбитражный суд рассмотрел вопрос об ограничениях, введенных Международной федерацией хоккея в отношении российских сборных.

По итогам разбирательства были отменены пять решений совета международной федерации, которые препятствовали допуску российских команд к соревнованиям.

Об этом ранее сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Российские сборные были отстранены от международных хоккейных турниров в 2022 году.

После постановления арбитража Международная федерация хоккея должна определить порядок исполнения судебного решения и решить организационные вопросы, связанные с возможным возвращением российских команд.

Когда состоится чемпионат мира по хоккею

Мужское мировое первенство запланировано на май 2027 года. Принимать соревнования должна Германия.

Однако ситуация с участием российской сборной остается предметом обсуждения между Международной федерацией хоккея и национальными ассоциациями.

Несколько европейских федераций уже выступили против проведения матчей с россиянами, несмотря на решение спортивного арбитража.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека отметили, что такие действия не обязательно являются дискриминацией, если продиктованы протестными мотивами.

В то же время представители организации подчеркнули, что окончательные выводы требуют более подробных сведений о причинах отказа от встреч с российской командой.

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