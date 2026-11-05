Самохин назвал оккультную литературу недопустимой в доме верующего

Священнослужитель Русской православной церкви Михаил Самохин рассказал, какие предметы, по его мнению, нежелательно держать в жилище православного человека. Он обратил особое внимание на оккультную литературу, языческие символы и различные обереги. При этом священник подчеркнул, что Церковь не устанавливает строгого перечня запрещенных домашних вещей. Об этом пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на информационное агентство «Кулик».

По словам Самохина, обустройство дома верующего должно соответствовать его религиозным убеждениям. Однако главное значение имеет не расположение предметов, а атмосфера, которую создают живущие в доме люди.

Священнослужитель считает, что основой семейного быта должны быть любовь, милосердие и молитва.

Какие предметы священник советует убрать из дома

В первую очередь Михаил Самохин обратил внимание на вещи, связанные с оккультными практиками.

К ним он отнес литературу соответствующего содержания, различные изображения и предметы, используемые в магических или языческих обрядах.

По мнению священника, подобные вещи противоречат православному представлению о духовной жизни.

Особенно нежелательными он назвал атрибуты, которым люди приписывают сверхъестественную силу или способность влиять на происходящие события.

Священнослужитель также предостерег от хранения литературы, которая, с его точки зрения, способна подтолкнуть человека к поступкам, противоречащим христианскому учению.

Почему Самохин выступил против оберегов

Отдельное внимание священник уделил предметам, которые используются для защиты от сглаза и других предполагаемых негативных воздействий.

Среди примеров он упомянул декоративные веники, которым некоторые люди приписывают особые защитные свойства.

Также Самохин высказался против изображений глаз, используемых в качестве оберегов.

По его мнению, подобные символы связаны с суевериями и не соответствуют православным традициям.

При этом речь идет именно о предметах, которым приписывается мистическое значение, а не об обычных хозяйственных принадлежностях.

Как должно выглядеть жилище православного человека

Михаил Самохин подчеркнул, что верующим следует уделять внимание не только обстановке квартиры или дома, но и собственной духовной жизни.

По его словам, православное жилище может быть украшено крестами и иконами.

Важной частью домашней жизни священнослужитель назвал молитву. Он также отметил значение милосердия, любви к близким и отказа от того, что способствует греховным поступкам.

Самохин считает, что дом православного человека должен восприниматься как освященное пространство, в котором нет места языческим обрядам и оккультным практикам.

Существуют ли строгие церковные запреты на домашние вещи

Священнослужитель отдельно пояснил, что Русская православная церковь не устанавливает жестких правил относительно оформления жилых помещений.

Его рекомендации касаются прежде всего религиозного значения предметов и отношения человека к ним.

По словам Самохина, верующему важно самостоятельно оценивать, насколько окружающие его вещи соответствуют христианским убеждениям.

Таким образом, священник посоветовал православным отказаться от оккультной литературы, языческой атрибутики и предметов, используемых в качестве оберегов.

При этом главным условием правильного устройства домашней жизни он назвал не соблюдение формальных запретов, а любовь, молитву и милосердие.

Может быть интересно: