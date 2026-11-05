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Батраков номинирован на звание игрока недели в ЛЧ УЕФА

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков включен в четверку футболистов, претендующих на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов. Союз европейских футбольных ассоциаций объявил кандидатов после завершения матчей четвертого тура общего этапа сезона-2026/2027. Об этом сообщает «Легалбет» со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Помимо российского футболиста, на индивидуальную награду претендуют нападающий итальянского «Комо» Анастасиос Дувикас, полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис и представитель австрийского ЛАСКа Каспер Йоргенсен.

Все четверо отметились результативными действиями в матчах, состоявшихся 3 и 4 ноября.

Батраков принес «Галатасараю» победу над «Штутгартом»

Российский полузащитник стал одним из главных героев встречи турецкого клуба с немецким «Штутгартом».

Батраков дважды поразил ворота соперника, обеспечив «Галатасараю» победу со счетом 2:0.

Оба мяча россиянин забил в начале первого тайма. Его результативные удары пришлись на 12-ю и 15-ю минуты.

По итогам встречи полузащитника признали лучшим футболистом матча.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Батраков отличился уже четыре раза за четыре проведенные игры.

Дувикас оформил три гола в разгромном матче

Самым результативным из четырех номинантов стал греческий нападающий «Комо» Анастасиос Дувикас.

В гостевой встрече с французским «Лансом» форвард отправил в ворота соперника три мяча и сделал одну голевую передачу.

Итальянская команда одержала крупную победу со счетом 9:1.

После четвертого тура Дувикас единолично возглавил список лучших бомбардиров соревнования.

На его счету шесть голов, причем нападающий отличался в каждом из четырех матчей общего этапа.

Ближайшие преследователи, Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» и Николо Трезольди из «Брюгге», имеют по пять забитых мячей.

Руис и Йоргенсен также отметились дублями

Еще одним кандидатом на звание лучшего игрока недели стал испанский полузащитник Фабиан Руис.

Футболист «Пари Сен-Жермен» дважды отличился в матче против «Вильярреала». Французский клуб разгромил испанского соперника со счетом 6:0.

Благодаря этим голам Руис довел свой результат в текущем розыгрыше Лиги чемпионов до четырех забитых мячей.

Четвертым претендентом оказался Каспер Йоргенсен, выступающий за австрийский ЛАСК.

Датский футболист забил дважды в игре со словацким «Слованом». Встреча завершилась победой австрийской команды со счетом 4:0.

Для Йоргенсена этот дубль стал первым в профессиональной карьере.

Кто лидирует в списке бомбардиров Лиги чемпионов

По итогам четырех туров наиболее результативным игроком турнира остается Анастасиос Дувикас, забивший шесть мячей.

Алексей Батраков и Фабиан Руис имеют по четыре гола и входят в группу из девяти футболистов с таким показателем.

Помимо них, столько же мячей забили Килиан Мбаппе, Гарри Кейн, Рафинья, Серу Гирасси, Дониэлл Мален, Эрмедин Демирович и Луис Суарес.

Победителя в номинации лучшему игроку недели определят по результатам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.

Следующие встречи общего этапа Лиги чемпионов запланированы на 24 и 25 ноября 2026 года.

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