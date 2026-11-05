Батраков номинирован на звание игрока недели в ЛЧ УЕФА
Российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков включен в четверку футболистов, претендующих на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов. Союз европейских футбольных ассоциаций объявил кандидатов после завершения матчей четвертого тура общего этапа сезона-2026/2027. Об этом сообщает «Легалбет» со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Помимо российского футболиста, на индивидуальную награду претендуют нападающий итальянского «Комо» Анастасиос Дувикас, полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис и представитель австрийского ЛАСКа Каспер Йоргенсен.
Все четверо отметились результативными действиями в матчах, состоявшихся 3 и 4 ноября.
Батраков принес «Галатасараю» победу над «Штутгартом»
Российский полузащитник стал одним из главных героев встречи турецкого клуба с немецким «Штутгартом».
Батраков дважды поразил ворота соперника, обеспечив «Галатасараю» победу со счетом 2:0.
Оба мяча россиянин забил в начале первого тайма. Его результативные удары пришлись на 12-ю и 15-ю минуты.
По итогам встречи полузащитника признали лучшим футболистом матча.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Батраков отличился уже четыре раза за четыре проведенные игры.
Дувикас оформил три гола в разгромном матче
Самым результативным из четырех номинантов стал греческий нападающий «Комо» Анастасиос Дувикас.
В гостевой встрече с французским «Лансом» форвард отправил в ворота соперника три мяча и сделал одну голевую передачу.
Итальянская команда одержала крупную победу со счетом 9:1.
После четвертого тура Дувикас единолично возглавил список лучших бомбардиров соревнования.
На его счету шесть голов, причем нападающий отличался в каждом из четырех матчей общего этапа.
Ближайшие преследователи, Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» и Николо Трезольди из «Брюгге», имеют по пять забитых мячей.
Руис и Йоргенсен также отметились дублями
Еще одним кандидатом на звание лучшего игрока недели стал испанский полузащитник Фабиан Руис.
Футболист «Пари Сен-Жермен» дважды отличился в матче против «Вильярреала». Французский клуб разгромил испанского соперника со счетом 6:0.
Благодаря этим голам Руис довел свой результат в текущем розыгрыше Лиги чемпионов до четырех забитых мячей.
Четвертым претендентом оказался Каспер Йоргенсен, выступающий за австрийский ЛАСК.
Датский футболист забил дважды в игре со словацким «Слованом». Встреча завершилась победой австрийской команды со счетом 4:0.
Для Йоргенсена этот дубль стал первым в профессиональной карьере.
Кто лидирует в списке бомбардиров Лиги чемпионов
По итогам четырех туров наиболее результативным игроком турнира остается Анастасиос Дувикас, забивший шесть мячей.
Алексей Батраков и Фабиан Руис имеют по четыре гола и входят в группу из девяти футболистов с таким показателем.
Помимо них, столько же мячей забили Килиан Мбаппе, Гарри Кейн, Рафинья, Серу Гирасси, Дониэлл Мален, Эрмедин Демирович и Луис Суарес.
Победителя в номинации лучшему игроку недели определят по результатам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.
Следующие встречи общего этапа Лиги чемпионов запланированы на 24 и 25 ноября 2026 года.
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