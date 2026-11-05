Глава правительства Лаоса спросил о судьбе слонов из Казани

Премьер-министр Лаоса Салэмсай Коммасит во время встречи с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым поинтересовался, как поживают слоны Сахар и Удача, подаренные Казанскому зооботсаду. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса республики Лилия Галимова.

По ее словам, разговор вышел за рамки стандартного протокола, поскольку лаосская сторона живо интересуется судьбой животных. Премьер-министру даже показали видео со слонами, и он остался доволен увиденным.

Рустам Минниханов отметил, что Сахар и Удача стали достоянием не только Татарстана, но и всей России, ведь к ним приезжает множество туристов. Галимова добавила, что подарок Президенту России Владимиру Путину чувствует себя отлично.

Напомним, слонов передали в Казань в 2025 году, когда к 65-летию дипотношений между странами Президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил их Владимиру Путину. Животных безвозмездно отправили в Казанский зооботанический сад, куда в июне 2026 года прибыли две самки — пятилетняя Сахар и четырехлетняя Удача.