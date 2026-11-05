Новости Казани

Глава правительства Лаоса спросил о судьбе слонов из Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Премьер Лаоса поинтересовался судьбой слонов Са...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Премьер-министр Лаоса Салэмсай Коммасит во время встречи с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым поинтересовался, как поживают слоны Сахар и Удача, подаренные Казанскому зооботсаду. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса республики Лилия Галимова.

По ее словам, разговор вышел за рамки стандартного протокола, поскольку лаосская сторона живо интересуется судьбой животных. Премьер-министру даже показали видео со слонами, и он остался доволен увиденным.

Рустам Минниханов отметил, что Сахар и Удача стали достоянием не только Татарстана, но и всей России, ведь к ним приезжает множество туристов. Галимова добавила, что подарок Президенту России Владимиру Путину чувствует себя отлично.

Напомним, слонов передали в Казань в 2025 году, когда к 65-летию дипотношений между странами Президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил их Владимиру Путину. Животных безвозмездно отправили в Казанский зооботанический сад, куда в июне 2026 года прибыли две самки — пятилетняя Сахар и четырехлетняя Удача.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Васильев раскрыл, почему отказ Норвегии от хоккея с РФ грозит ей самой

Не у нас

день назад

Черны снял все вопросы о возвращении РФ в хоккей: «Мы выступаем против»

виды тараканов в россии название

Кулинария

день назад

Капуста, яйца и сыр — смешиваю три простых продукта и получаю целую сковороду горячих лепёшек

Гид по Казани

2 дня назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией

релаксирующий массаж для мужчин в Москве

Кулинария

день назад

Французы запекают картофель в сливках и чесноке: получается нежная запеканка с золотистой корочкой

Кулинария

день назад

Испанцы готовят омлет с картошкой и луком: получается толстый пирог на сковороде — духовка не нужна

Кулинария

20 часов назад

Куриное филе больше не жарю просто кусочками: заливаю сметаной с горчицей — мясо получается сочным

Новости Татарстана

23 часа назад

Камиль Самигуллин обратился к татарстанцам в День народного единства
Лайфхаки
59 минут назад

3 правила ночной зарядки телефона без лишнего вреда для батареи

Разобрались, вредно ли оставлять телефон на зар...

Польза

23 минуты назад

ВТБ: доля рыночной ипотеки превысила 50% в октябре

Кулинария

58 минут назад

Когда дома остались только яйца и капуста, готовлю этот пирог: без дрожжей и долгого замешивания

Не у нас

2 часа назад

Эвандер Кейн сообщил, что хочет переехать в РФ

Не у нас

2 часа назад

Канадское министерство: РФ не может быть представлена в международном спорте
В Муслюмовском сквере появился монумент в честь...
Новости Татарстана
час назад

В Муслюмовском сквере появился монумент в честь Тукая

Не у нас

2 часа назад

Батраков номинирован на звание игрока недели в ЛЧ УЕФА

Не у нас

2 часа назад

Безработица выросла в 55 регионах РФ

Не у нас

2 часа назад

Эксперты назвали расклады Гран-при: Петросян грозит фавориткам
ВТБ сохранил цель по годовой прибыли в 600 млрд...
Полезное
5 дней назад

ВТБ сохранил цель по годовой прибыли в 600 млрд рублей