CAS открыла путь сборной РФ по хоккею к международным турнирам

Нападающий американского хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов положительно оценил решение Спортивного арбитражного суда, которое открывает возможность возвращения российских сборных на международные соревнования. Хоккеист признался, что давно ждет возобновления выступлений национальной команды и хотел бы вновь представлять свою страну. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на финскую прессу.

Российский форвард назвал известие о возможном допуске сборной хорошей новостью. По его словам, после объявления судебного решения ему поступило множество сообщений от людей, интересующихся возвращением отечественных хоккеистов на мировую арену.

Капризов подчеркнул, что выступление за национальную команду имеет большое значение для любого спортсмена. Он выразил надежду, что российские сборные смогут вновь участвовать в международных первенствах.

Почему сборная России получила возможность вернуться

Поводом для заявления хоккеиста стало постановление Спортивного арбитражного суда от 30 октября 2026 года.

Арбитраж удовлетворил апелляцию российской стороны и отменил пять решений совета Международной федерации хоккея, препятствовавших участию национальных команд в соревнованиях.

Согласно судебному постановлению, международная федерация должна обеспечить допуск российских сборных к турнирам сезона 2026/2027, на которые распространялись отмененные ограничения.

До этого российские команды не выступали на соревнованиях под эгидой федерации с 2022 года.

Решение арбитража создало правовые основания для их возвращения, однако организационные вопросы еще предстоит урегулировать.

Капризов заявил о желании играть за сборную

Комментируя ситуацию, нападающий «Миннесоты» обратил внимание на стремление хоккеистов защищать честь своей страны.

По словам Капризова, возможность выступить за национальную сборную важна для игроков независимо от их клубной принадлежности.

Спортсмен также выразил недоумение по поводу сомнений в необходимости возвращения России на международные соревнования.

Форвард дал понять, что полностью поддерживает возобновление участия отечественных команд в чемпионатах мира.

При этом конкретных сроков своего возможного выступления за сборную он не называл.

Когда могут состояться первые международные матчи

Ближайшим крупным соревнованием, которого касается решение спортивного арбитража, станет молодежный чемпионат мира.

Турнир запланирован в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

Следующим важным событием станет взрослый чемпионат мира, который пройдет в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

Однако фактическое участие российских сборных в этих соревнованиях пока зависит от выполнения судебного постановления и решения организационных вопросов.

Международная федерация хоккея выразила несогласие с вердиктом арбитража, но сообщила о необходимости его исполнения.

В организации указали, что возвращение России потребует дополнительной работы над календарем соревнований, условиями допуска участников и обеспечением безопасности.

Вопрос возвращения российских хоккеистов остается открытым

Несмотря на решение суда, окончательный порядок участия российских команд в предстоящих чемпионатах еще не определен.

Международная федерация хоккея продолжает обсуждать ситуацию с национальными ассоциациями и организаторами турниров.

Таким образом, постановление арбитража стало важным шагом к возвращению российской сборной на международную арену, но само по себе пока не гарантирует ее выступления на ближайших чемпионатах.

Кирилл Капризов приветствовал принятое решение и выразил надежду, что российские хоккеисты вновь получат возможность представлять страну на крупнейших мировых соревнованиях.

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