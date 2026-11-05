Эксперты назвали расклады Гран-при: Петросян грозит фавориткам

Екатеринбург готовится принять четвертый этап российской серии Гран-при по фигурному катанию «Золото Урала». Основные соревнования состоятся 7 и 8 ноября 2026 года на льду «УГМК Арены». В предварительную заявку вошли Аделия Петросян, Марк Кондратюк, Арсений Федотов, Дарья Садкова и другие известные фигуристы. Состав участников опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Для столицы Урала турнир станет заметным событием. Екатеринбург впервые за 11 лет принимает крупные всероссийские соревнования по фигурному катанию такого уровня.

Последний раз сильнейшие фигуристы страны выступали здесь на чемпионате России, состоявшемся в декабре 2015 года.

Кто выступит в мужском одиночном катании

В предварительный список участников мужского турнира включены 12 спортсменов.

На лед должны выйти Марк Кондратюк, Федор Зонов, Макар Игнатов, Иван Конихин, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Вячеслав Проценко, Никита Сарновский, Юрий Сидоров, Семен Соловьев, Михаил Терновский и Арсений Федотов.

Одним из наиболее ожидаемых участников станет Марк Кондратюк, для которого екатеринбургский этап должен оказаться первым соревнованием российской серии Гран-при в нынешнем сезоне.

Ранее фигурист столкнулся с изменением ситуации вокруг своего допуска к международным стартам. Международный союз конькобежцев первоначально подтвердил ему нейтральный статус, однако незадолго до запланированной поездки в Японию участие спортсмена оказалось невозможным.

После этого Кондратюк выступил на контрольных прокатах российской сборной.

Арсений Федотов продолжит выступления в серии Гран-при

Еще одним участником соревнований станет Арсений Федотов.

На предыдущем этапе серии в Санкт-Петербурге фигурист занял третье место. Теперь он намерен продолжить выступления на взрослом уровне в Екатеринбурге.

В числе его соперников заявлены Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов и другие российские одиночники.

При этом Владислав Дикиджи не примет участия в турнире «Золото Урала».

В те же даты спортсмен выступит на международном этапе Гран-при в Китае. Соревнования в Шэньчжэне запланированы с 6 по 8 ноября.

Аделия Петросян заявлена на женский турнир

В женском одиночном катании организаторы также ожидают выступления 12 фигуристок.

В предварительный состав вошли Аделия Петросян, Злата Буря, Ксения Гущина, Мария Елисова, Арина Кудлай, Елизавета Лабутина, Милана Лебедева, Камилла Нелюбова, Агата Петрова, Дарья Садкова, Дина Хуснутдинова и Алиса Юрова.

Особое внимание привлекает участие Аделии Петросян.

После перехода в тренировочную группу Инны Гончаренко спортсменка впервые в текущем сезоне должна представить свои программы на российском этапе Гран-при.

Еще одной участницей станет Дарья Садкова, возвращающаяся к соревновательным выступлениям после операции на голеностопе.

В Екатеринбурге также выступит Камилла Нелюбова, ранее одержавшая победу на казанском этапе серии.

Когда пройдут соревнования

Основная программа четвертого этапа Гран-при России рассчитана на два дня.

В субботу, 7 ноября, зрители увидят короткие программы мужчин, женщин и спортивных пар. В этот же день состоится официальная церемония открытия.

В воскресенье, 8 ноября, фигуристы представят произвольные программы, после чего организаторы проведут награждение победителей и призеров.

Соревнования состоятся на «УГМК Арене» в Екатеринбурге.

По предварительным заявкам, участие в этапе примут как опытные фигуристы, уже добивавшиеся успехов на крупнейших российских турнирах, так и молодые спортсмены.

Таким образом, четвертый этап серии Гран-при «Золото Урала» соберет в Екатеринбурге представителей мужского и женского одиночного катания, а также спортивные пары. Главные выступления запланированы на 7 и 8 ноября 2026 года.

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