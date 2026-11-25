Новым начальником управления судебного департамента в Татарстане стал Тимур Хусаинов. Приказ о его назначении подписал генеральный директор судебного департамента при Верховном суде России Геннадий Лопатин, а представил нового руководителя председатель Верховного суда республики Азат Гильмутдинов.

Хусаинову 41 год, он уроженец Казани. Свою карьеру он начинал в середине 2000-х в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану, после чего перешел в судебную сферу. Он был помощником зампредседателя Федерального арбитражного суда Поволжского округа, а спустя два года стал помощником председателя суда Юрия Глазова и руководителем секретариата председателя АС ПО.

В конце 2020 года Хусаинов переехал в Москву, где работал помощником судьи судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, а затем помощником зампреда Верховного суда России. Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил в Татарстане девять новых судей, одна из которых получила место в Верховном суде республики.