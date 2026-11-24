Сотрудники МЧС обнаружили поджигателя сухой травы в Альметьевском районе Татарстана благодаря космическому мониторингу. Система дистанционного зондирования Земли зафиксировала высокотермальную сигнатуру между селами Наратлы и Старая Михайловка, после чего на место выехали инспекторы Госпожнадзора.

Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, виновником оказался местный тракторист, который поджег траву во время вспашки земли. Мужчина не стал отрицать содеянное и пояснил, что таким образом хотел упростить технологический процесс. Однако его доводы не убедили надзорные органы.

За нарушение требований пожарной безопасности тракториста привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5 тысяч рублей.