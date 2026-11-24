Брошенные авто начнут убирать с платных парковок Казани с 2027 года
Исполком Казани вынес на антикоррупционную экспертизу проект постановления, который распространит действующий порядок выявления и перемещения брошенных машин на платные муниципальные парковки. Новшество, как ожидается, заработает с 1 января 2027 года.
Согласно документу, выявлять, ставить на учет и эвакуировать бесхозный транспорт с таких стоянок будет МКУ «Организатор городского парковочного пространства». Сейчас эти функции возложены на районные администрации.
Также расширяются основания для перемещения: под действие порядка попадут автомобили, оставленные на платных парковках с нарушением правил их использования, а также транспорт, мешающий проезду, проходу пешеходов и уборке территории.
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