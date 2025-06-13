Google прекращает поддержку важной технологии

Компания Google объявила, что к концу 2025 года прекратит существование функции Instant Apps для Android. Это решение было принято из-за низкой популярности технологии. Instant Apps были введены в 2017 году и позволяли создавать облегчённые версии приложений, которые запускались без предварительной установки на устройство. Пользователи могли просто по ссылке начать использовать приложение или даже протестировать игру. Технология должна была упростить доступ к контенту и привлечь больше пользователей. Однако, как показала практика, она не оправдала ожиданий, и теперь Google решает её закрыть. Разработчики уже получили уведомления об этом через Android Studio.

Компания подтвердила, что поддержка Instant Apps завершится в Google Play в декабре 2025 года, а все соответствующие API будут отключены. Кроме того, поддержка в Android Studio будет удалена в рамках обновления Otter Feature Drop. Представители Google объяснили, что использование Instant Apps было низким, а разработчики предпочитают другие методы продвижения, такие как рекомендации с помощью ИИ или одновременная установка нескольких приложений. Это решение позволит компании сосредоточиться на более эффективных инструментах, которые обеспечат лучшее взаимодействие пользователей с полноценными приложениями.

Источник: megaobzor.com