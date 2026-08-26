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Фермерские кабаны в Бразилии разносят стойкие к антибиотикам бактерии

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В бразильском штате Гояс ученые исследовали ректальные образцы, взятые у ста внешне здоровых европейских кабанов на двух коммерческих фермах. У 56 животных была обнаружена кишечная палочка, устойчивая к нескольким антибактериальным препаратам, сообщает Science XXI.

Всего из проб выделили 55 штаммов Escherichia coli. Почти все они, 98,2 процента, показали устойчивость к двум и более классам антибиотиков. Чаще всего бактерии не реагировали на сульфаниламиды, тетрациклин, амоксициллин, ампициллин и доксициклин. Результаты работы опубликованы в журнале Archives of Microbiology.

При этом большинство выделенных штаммов сохранили чувствительность к цефтриаксону, который относится к важным для лечения людей антибиотикам. Однако исследователи считают, что даже единичные случаи устойчивости к таким препаратам требуют наблюдения.

Сальмонеллу выявили только в одном образце. У этого штамма не нашли проверявшихся генов вирулентности и устойчивости к антибиотикам.

Примерно у 30 процентов изолятов кишечной палочки был обнаружен ген tsh. Также в части проб выявили гены papC и iss, связанные с прикреплением бактерий к тканям и их выживанием в кровотоке.

По словам владельцев ферм, антибиотики животным регулярно не давали. Поэтому ученые допускают, что устойчивость могла сформироваться или сохраниться во внешней среде. Такие гены способны длительно присутствовать в почве и воде, а затем передаваться между бактериями.

Данные для исследования собирали с 2014 по 2017 год только на двух фермах, поэтому нынешняя ситуация может отличаться. Тем не менее авторы работы считают, что содержащихся в неволе кабанов следует включать в систему санитарного мониторинга.

Исследователи связывают такую необходимость с расширением разведения европейских кабанов в Бразилии и ростом одичавших популяций. По их мнению, эти животные могут быть резервуаром бактерий, опасных для здоровья животных и человека.

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