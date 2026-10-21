В Москве до 15 декабря принимают заявки на конкурс программ наставничества

Московские работодатели могут подать заявки на первый городской конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы». Прием документов продлится до 15 декабря 2026 года. Участникам предлагают представить программы, которые помогают сотрудникам осваивать профессиональные обязанности и быстрее приступать к самостоятельной работе.

По результатам исследования 150 российских компаний, 86% работодателей отводят на адаптацию новых специалистов до трех месяцев. Для руководящих должностей этот период нередко увеличивается: 44% опрошенных указали срок до шести месяцев, а 10% — до года.

Как наставничество влияет на работу компаний

Обучение под руководством опытных коллег позволяет выявлять пробелы в профессиональных навыках и сокращать время подготовки персонала. При этом эффективность подобных программ зависит от организации процесса и особенностей работы.

Один из примеров — сервис «Грузовичкоф», который в 2022 году внедрил систему наставничества для новых сотрудников и работников, нуждавшихся в дополнительной подготовке. Опытные водители оценивали навыки коллег и составляли индивидуальные планы обучения.

По информации компании, за несколько месяцев после запуска программы доля увольнений уменьшилась с 28% до 17%.

Кто может участвовать в конкурсе

Конкурс открыт для зарегистрированных в Москве организаций. Предусмотрено пять направлений, включая наставничество на производстве, в предпринимательстве, социальной сфере, государственных учреждениях и программах профессионального старта молодежи.

Организаторы рассчитывают собрать успешные практики, которые работодатели смогут использовать для повышения эффективности подготовки сотрудников. Подать заявку можно до 15 декабря 2026 года на сайте konkurs.efficiency.mos.ru.