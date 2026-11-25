Казанский бульвар «Ярдэм» на улице Серова одержал победу в номинации «Социальное развитие и поддержка граждан» на международной премии Sustainability Leaders Award, учрежденной в рамках БРИКС+. Награду вручили в Москве в Национальном центре «Россия» в ходе Международного муниципального форума БРИКС, сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани.

Награду получил председатель комитета Альберт Шайнуров. Премию инициировала госкорпорация «Росатом», а поддержали Совет Федерации и правительство Москвы. В конкурсе участвовали проекты из 38 стран, оценивались городские программы в сферах экологии, туризма, культуры и социальной поддержки.

Бульвар «Ярдэм» полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Его благоустройство велось по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в три этапа. В 2023 году у мечети «Ярдэм» укрепили грунт, проложили ливневку и инженерные сети. В 2024-м в западной части появились детские и спортивные площадки, сенсорный сад, павильон и парковка, а также тактильная брусчатка, поручни, стенды со шрифтом Брайля и навигационные устройства.

В 2025 году завершили третью очередь: в центре бульвара обустроили зону отдыха, площадку для игр с водой, общественный огород, буккроссинг и место для занятий жестовым языком. На этой неделе работы полностью закончились.