Рост интереса россиян к легковым автомобилям с дизельными двигателями может оказаться временным. Автомобильный эксперт и специалист по контраварийному вождению Егор Васильев считает, что высокая стоимость покупки и обслуживания таких машин постепенно снизит их привлекательность для обычных водителей. Его мнение приводит издание «Регионы России» со ссылкой на журнал «За рулём».

По данным площадки «Авито Авто», с января по октябрь 2026 года интерес к дизельным легковым автомобилям увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом на машины с такими двигателями приходится приблизительно десятая часть объявлений о продаже автомобилей с пробегом.

Покупателей привлекают экономичный расход топлива и высокий крутящий момент на небольших оборотах. Последняя особенность особенно заметна при ускорении и движении с большой нагрузкой.

Однако, по мнению Васильева, эти преимущества не всегда позволяют сократить общие расходы на автомобиль.

Почему дизельные машины обходятся дороже

Специалист объяснил, что дизельные двигатели особенно востребованы в грузовом транспорте, тягачах и специализированной технике. Для легковых автомобилей их применение не всегда оправдано экономически.

Как отметил эксперт, машины с дизельными моторами зачастую стоят дороже сопоставимых бензиновых версий.

Кроме того, стоимость дизельного топлива в России превышает цену бензина АИ-92. Поэтому меньший расход горючего не обязательно компенсирует первоначальную переплату.

Дополнительные затраты связаны с техническим обслуживанием. Современные дизельные двигатели оснащаются сложными системами очистки выхлопных газов, которые требуют внимания и могут увеличивать стоимость ремонта.

Экологические требования усложняют конструкцию автомобилей

Васильев обратил внимание на технические решения, необходимые для соответствия современным экологическим стандартам.

В частности, на некоторых автомобилях применяются системы нейтрализации выхлопных газов с использованием специального раствора мочевины.

В качестве примера эксперт привёл внедорожник «Тойота Ленд Крузер 70». Установка дополнительного оборудования для очистки выхлопа потребовала изменения компоновки автомобиля и уменьшения объёма топливного бака.

По мнению специалиста, подобные конструктивные особенности делают владение современным дизельным автомобилем менее простым и могут приводить к дополнительным расходам.

Почему интерес к дизельным двигателям вырос

Нынешнее повышение спроса Васильев связывает в том числе с опасениями автомобилистов по поводу доступности бензина на заправочных станциях.

На фоне перебоев с топливом часть покупателей стала внимательнее рассматривать машины с дизельными двигателями.

Однако эксперт считает, что по мере стабилизации ситуации этот фактор будет постепенно терять значение.

Дополнительное влияние на автомобильный рынок, по его оценке, оказывает предстоящее изменение утилизационного сбора. Из-за ожидания роста расходов некоторые россияне стремятся приобрести машину до начала 2027 года.

При этом Васильев не видит оснований для массового перехода владельцев легковых автомобилей на дизельное топливо.

Что мешает дальнейшему росту продаж

Ещё одним препятствием эксперт назвал ограниченный выбор дизельных моделей на российском рынке.

Такие двигатели чаще встречаются во внедорожниках, пикапах и автомобилях, предназначенных для перевозки тяжёлых грузов.

Среди предложений китайских производителей дизельных легковых машин также сравнительно немного. Значительная часть доступных вариантов относится к технике специального или коммерческого назначения.

Васильев полагает, что сочетание высокой стоимости обслуживания, ограниченного ассортимента и особенностей эксплуатации приведёт к постепенному снижению ажиотажного спроса.

При этом специалист не считает дизельные двигатели неудачной технологией. По его мнению, они сохраняют преимущества в определённых условиях, но для многих владельцев обычных легковых автомобилей бензиновые моторы остаются более практичным решением.

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