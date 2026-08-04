Число краж через СБП за год почти утроилось
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Во втором квартале 2026 года число краж денег клиентов банков через систему быстрых платежей (СБП) достигло рекорда за всю историю наблюдений: показатель почти втрое превысил уровень аналогичного периода прошлого года. Общая сумма похищенного за год выросла на 25%.
Низкая доля возвратов связана с особенностью СБП: перевод инициирует сам клиент, поэтому банк не может оперативно развернуть платёж. В результате обманутым клиентам возвращается чуть более 2% средств.
В то же время объем хищений с использованием карт, по данным ЦБ, планомерно сокращается. Во втором квартале он составил 1,3 млрд руб. — на 17% меньше, чем годом ранее. Потери от действий мошенников по обычным счетам сократились за год на 7% — до 2,17 млрд руб.
Совокупный объем потерь от действий мошенников в начале года стабилизировался на уровне около 7,4 млрд руб. в квартал, однако относительно показателя годичной давности он вырос на 8–16%.
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