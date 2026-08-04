Число краж через СБП за год почти утроилось

Во втором квартале 2026 года число краж денег клиентов банков через систему быстрых платежей (СБП) достигло рекорда за всю историю наблюдений: показатель почти втрое превысил уровень аналогичного периода прошлого года. Общая сумма похищенного за год выросла на 25%.

Низкая доля возвратов связана с особенностью СБП: перевод инициирует сам клиент, поэтому банк не может оперативно развернуть платёж. В результате обманутым клиентам возвращается чуть более 2% средств.

В то же время объем хищений с использованием карт, по данным ЦБ, планомерно сокращается. Во втором квартале он составил 1,3 млрд руб. — на 17% меньше, чем годом ранее. Потери от действий мошенников по обычным счетам сократились за год на 7% — до 2,17 млрд руб.

Совокупный объем потерь от действий мошенников в начале года стабилизировался на уровне около 7,4 млрд руб. в квартал, однако относительно показателя годичной давности он вырос на 8–16%.