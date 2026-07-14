Ученые СПбГУ создали экологичный метод определения антибиотиков в молоке

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали новый способ выделения пенициллинов из коровьего молока. Он экологичнее и быстрее традиционных методик. Анализ занимает всего десять минут и позволяет выявить антибиотики даже в концентрациях ниже допустимых норм. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В основе метода — супрамолекулярные растворители. Как пояснила лаборант-исследователь кафедры аналитической химии СПбГУ Диана Карипова, эти вещества обладают уникальными свойствами и могут выделять широкий спектр соединений, включая лекарства. Их можно адаптировать под конкретную задачу.

Ученые создали растворитель на основе кокоилглутамата натрия — биоразлагаемого компонента из природных источников. В отличие от традиционных подходов, новый не требует токсичных реагентов, безопасен для окружающей среды и прост в реализации. Как отметил старший преподаватель кафедры Алексей Почивалов, в процессе используются только две полярные органические кислоты и поверхностно-активное вещество.

Метод протестировали на коровьем молоке разной жирности. Высокая точность позволяет обнаружить микроскопические следы ампициллина и амоксициллина — в концентрациях, которые в 4 и 13 раз меньше официально разрешенной нормы. Разработку можно применять в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, на молокоперерабатывающих предприятиях и в контролирующих организациях. Кроме того, методику можно адаптировать для других биологических жидкостей.