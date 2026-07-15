Наука

Археологи нашли курган бронзового века в Бавлинском районе Татарстана

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Бавлинском районе Татарстана обнаружен курган...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Бавлинском районе Татарстана обнаружен курган бронзового века. Об этом сообщил Комитет республики по охране объектов культурного наследия. Памятник уже внесен в перечень выявленных под названием «Одиночный курган 1 у поселка Новозареченск».

Курган находится в 400 метрах от реки Кандыз, между поселком Новозареченск и селом Дмитриевка. Высота насыпи из камня и земли составляет 0,5 метра, диаметр — 9 метров. В центре расположена округлая впадина диаметром 2 метра и глубиной 0,3 метра.

Ученые нашли артефакты, которые рассказывают о материальной культуре народов, живших на этой территории во второй половине III – II тысячелетия до нашей эры. Комитет напомнил, что на объекте запрещена любая хозяйственная деятельность, кроме археологических работ.

Это не первая находка в Бавлинском районе. В 2024 году исследовали памятник эпохи бронзы «Исергапово-I, поселение» и взяли под охрану Исергаповский курганный могильник.

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