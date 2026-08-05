Невидимый враг в продуктах: татарстанцам объяснили, как распознать иерсиниоз

В холодильнике возбудители иерсиниоза не погибают, а наоборот, активно размножаются. Об этом жителей Татарстана предупредили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Иерсиниоз — опасная кишечная инфекция с фекально-оральным механизмом передачи. Она коварна: симптомы разнообразны, а течение часто затяжное. Заразиться можно через сырые или плохо термически обработанные молочные и мясные продукты, реже — через воду или бытовые контакты.

Источник инфекции — больные животные и грызуны. Скрытый период болезни — от нескольких часов до трех недель, обычно два-три дня. Болезнь начинается остро: поднимается температура, появляются интоксикация, боли в животе, диарея и кожные высыпания.

Чтобы защититься, специалисты советуют тщательно мыть овощи и фрукты, пить только кипяченую или бутилированную воду, а сырые продукты хранить отдельно от готовых. И, конечно, соблюдать гигиену при приготовлении пищи.