Здоровье

Невидимый враг в продуктах: татарстанцам объяснили, как распознать иерсиниоз

Служба новостей Автор статьи
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В холодильнике возбудители иерсиниоза не погибают, а наоборот, активно размножаются. Об этом жителей Татарстана предупредили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Иерсиниоз — опасная кишечная инфекция с фекально-оральным механизмом передачи. Она коварна: симптомы разнообразны, а течение часто затяжное. Заразиться можно через сырые или плохо термически обработанные молочные и мясные продукты, реже — через воду или бытовые контакты.

Источник инфекции — больные животные и грызуны. Скрытый период болезни — от нескольких часов до трех недель, обычно два-три дня. Болезнь начинается остро: поднимается температура, появляются интоксикация, боли в животе, диарея и кожные высыпания.

Чтобы защититься, специалисты советуют тщательно мыть овощи и фрукты, пить только кипяченую или бутилированную воду, а сырые продукты хранить отдельно от готовых. И, конечно, соблюдать гигиену при приготовлении пищи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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