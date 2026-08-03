Казань переводит пациентов из частных медцентров в государственные больницы
Частные клиники Казани, где по ОМС обслуживаются около 32 тысяч человек, рискуют остаться без прежнего финансирования. Региональная комиссия Минздрава Татарстана может перераспределить объемы в пользу государственных поликлиник. Под ударом — центры в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах.
Причина — поправки в федеральный закон об обязательном медстраховании. Раньше заявка от частной организации почти автоматически означала участие в системе, теперь решение принимает комиссия с учетом потребностей населения, лицензий и оснащения клиники.
В соцсетях пошли слухи, что частники вообще не попадут в следующий конкурс. В Территориальном фонде ОМС РТ подтвердили: заявок от них пока нет. Пациенты опасаются перевода в государственные поликлиники с очередями и устаревшей инфраструктурой.
Владельцы клиник называют ограничения необоснованными: при наличии кадров и ресурсов форма собственности не должна играть решающую роль. В ТФОМС РТ, напротив, заверяют, что цель не в исключении частных организаций. Сейчас в реестре фонда около 200 клиник, примерно треть из них частные. Окончательно все станет ясно после завершения приема заявок.
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