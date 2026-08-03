Здоровье

Казань переводит пациентов из частных медцентров в государственные больницы

Служба новостей Автор статьи
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Частные клиники Казани, где по ОМС обслуживаются около 32 тысяч человек, рискуют остаться без прежнего финансирования. Региональная комиссия Минздрава Татарстана может перераспределить объемы в пользу государственных поликлиник. Под ударом — центры в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах.

Причина — поправки в федеральный закон об обязательном медстраховании. Раньше заявка от частной организации почти автоматически означала участие в системе, теперь решение принимает комиссия с учетом потребностей населения, лицензий и оснащения клиники.

В соцсетях пошли слухи, что частники вообще не попадут в следующий конкурс. В Территориальном фонде ОМС РТ подтвердили: заявок от них пока нет. Пациенты опасаются перевода в государственные поликлиники с очередями и устаревшей инфраструктурой.

Владельцы клиник называют ограничения необоснованными: при наличии кадров и ресурсов форма собственности не должна играть решающую роль. В ТФОМС РТ, напротив, заверяют, что цель не в исключении частных организаций. Сейчас в реестре фонда около 200 клиник, примерно треть из них частные. Окончательно все станет ясно после завершения приема заявок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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