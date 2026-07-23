Здоровье

11-летнего мальчика спасли после утопления в Арском районе

Служба новостей Автор статьи
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Вечером 21 июля в Арском районе 11-летний ребенок ушел под воду. До приезда скорой помощи сотрудники местной участковой больницы начали сердечно-легочную реанимацию: делали искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и ввели адреналин. В 17:07 прибыла бригада медиков, и после 15 минут реанимации сердце мальчика запустили.

Ребенка экстренно доставили в Арскую ЦРБ, затем перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу. Сейчас его состояние стабильное, лечение продолжается.

Врачи напоминают: купаться можно только в оборудованных местах, детей у воды нельзя оставлять без присмотра.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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