Жареная картошка покрылась корочкой, но внутри осталась сырой: дело оказалось вовсе не в размере кусочков

Картошка на сковороде уже покрылась аппетитной золотистой корочкой, края ломтиков стали хрустящими, а аромат разошелся по всей кухне. Но стоит попробовать первый кусочек, как выясняется неприятная подробность: внутри картофель остается плотным и почти сырым. Приходится продолжать жарку, хотя снаружи он уже начинает подгорать.

Обычно в такой ситуации советуют нарезать картофель мельче. Однако проблема нередко связана совсем с другим — слишком сильным нагревом сковороды. Поверхность ломтиков быстро подрумянивается, а тепло просто не успевает добраться до середины.

Почему корочка появляется раньше, чем готовится картофель

При жарке картофеля одновременно происходят несколько процессов. С поверхности испаряется влага, образуется румяная корочка, а внутри крахмал постепенно набухает и размягчается под действием тепла.

Для полноценного приготовления середина картофеля должна достаточно долго прогреваться. Если сразу включить максимальный огонь, внешняя часть быстро теряет влагу и подрумянивается, но внутри ломтики остаются твердыми.

Особенно часто это случается на тонкостенных сковородах, которые быстро нагреваются и неравномерно распределяют тепло.

Еще одна ошибка — постоянно пытаться ускорить приготовление, прибавляя огонь. В результате корочка становится темнее, но картофель не успевает равномерно размягчиться.

Какой нагрев нужен для правильной жарки

Начинать приготовление лучше на умеренно сильном огне, чтобы картофель слегка подрумянился. Затем нагрев необходимо уменьшить до среднего и дать ломтикам спокойно приготовиться внутри.

При этом важно учитывать толщину кусочков и количество картофеля на сковороде. Если ломтики лежат слишком толстым слоем, они будут прогреваться неравномерно, а часть картофеля начнет тушиться в собственном соку.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не стоит жарить картофель на максимальном огне от начала до конца. Сначала дайте поверхности немного подрумяниться, затем уменьшите нагрев. Если корочка уже появилась, а середина еще твердая, можно ненадолго прикрыть сковороду крышкой, после чего снова готовить открытой, чтобы убрать лишнюю влагу».

Как пожарить картошку с корочкой и мягкой серединой

Для 3 порций понадобится:

картофель — 700 г;

растительное масло — 3 ст. л.;

репчатый лук — 1 шт. по желанию;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

свежая зелень — для подачи.

Очистите картофель и нарежьте брусочками или ломтиками примерно одинаковой толщины — около 7–10 мм. Промойте нарезанный картофель в холодной воде, чтобы удалить часть поверхностного крахмала. Затем тщательно обсушите бумажными полотенцами. Разогрейте широкую сковороду с растительным маслом. Выложите картофель относительно свободным слоем. Если сковорода небольшая, лучше готовить двумя партиями. Жарьте первые 4–5 минут на умеренно сильном огне, не перемешивая слишком часто. Нижняя сторона должна начать подрумяниваться. Аккуратно переверните ломтики, уменьшите нагрев до среднего и продолжайте готовить еще 8–12 минут, периодически перемешивая. Проверьте самый толстый кусочек вилкой. Если поверхность уже румяная, но внутри картофель твердый, уменьшите нагрев и прикройте сковороду крышкой на 2–3 минуты. Снимите крышку и дайте лишней влаге испариться. Добавьте мелко нарезанный лук, если используете его, и готовьте еще 3–5 минут до мягкости лука. Посолите, поперчите и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу, пока корочка остается хрустящей.

Общее время приготовления обычно составляет 20–25 минут, но может отличаться в зависимости от сорта картофеля, толщины ломтиков и особенностей плиты.

Почему картофель иногда получается мягким, но без корочки

Противоположная проблема возникает, когда на сковороду кладут слишком много картофеля. Ломтики выделяют влагу, которая не успевает испаряться, и вместо жарки начинается тушение.

Поэтому для хрустящей корочки важны широкая сковорода и достаточное пространство между кусочками. Не стоит постоянно перемешивать картофель: ему нужно время для подрумянивания.

Также нежелательно накрывать сковороду крышкой на протяжении всей жарки. Под ней скапливается пар, который размягчает поверхность картофеля.

Если крышка понадобилась для приготовления середины, использовать ее лучше недолго, а затем обязательно снять.

Что делать, если картошка уже подрумянилась, но осталась сырой

Выбрасывать такую картошку не нужно. Уменьшите нагрев, добавьте в сковороду 1–2 столовые ложки горячей воды и прикройте крышкой на несколько минут. Пар поможет быстрее прогреть середину.

После этого снимите крышку, дождитесь полного испарения жидкости и немного подержите картофель на открытой сковороде. Корочка может стать менее выраженной, но блюдо удастся довести до готовности без сильного подгорания.

Главное — не пытаться решить проблему еще более сильным огнем. Для хорошей жареной картошки важен баланс: достаточно высокая температура для корочки и достаточно времени, чтобы середина стала мягкой.

Может быть интересно: