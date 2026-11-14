Новости Татарстана

В Татарстане 15 ноября ожидаются порывистый ветер и гололед

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Ночью 15 ноября в Татарстане прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, а на отдельных участках дорог — гололедица. О неблагоприятном погодном явлении предупреждает ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели рекомендуют жителям республики передвигаться по улицам осторожно, не находиться под рекламными щитами и пересекать проезжую часть только в установленных местах. При возникновении экстренных ситуаций следует звонить по номеру 112.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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