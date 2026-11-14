Новости Татарстана

Животноводство принесло Татарстану 100,5 млрд рублей за девять месяцев

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Сельхозпредприятия Татарстана за январь–сентябрь 2026 года получили 148 млрд рублей выручки от реализации продукции, причем 68% этой суммы — 100,5 млрд рублей — обеспечило животноводство. Данные озвучил заместитель Премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

От продажи скота и птицы аграрии выручили 44,4 млрд рублей, яиц — 7,6 млрд рублей. Выручка от реализации молока составила лишь 85% к уровню 2025 года: закупочные цены снизились более чем на 7 рублей за литр, хотя объемы производства выросли. Тем не менее за счет увеличения продаж молока и свинины хозяйства получили дополнительно свыше 2,2 млрд рублей.

За девять месяцев производство молока в сельхозформированиях выросло на 75 тыс. тонн. Главный прирост обеспечили Кайбицкий, Мензелинский и Кукморский районы — на них приходится 71% увеличения. При этом в 18 районах динамика отрицательная из-за сокращения поголовья коров, снижения продуктивности и проблем с содержанием животных.

Министр отметил, что за пять лет в республике построили и реконструировали 147 молочных комплексов на 75 тыс. голов, инвестиции составили 25 млрд рублей, господдержка — 6,1 млрд рублей. Сейчас 73% коров доятся в специальных залах и с помощью роботов, тогда как раньше половина стада содержалась на привязи. Производство молока за этот период выросло на 389 тыс. тонн (35,8%). Также Зяббаров доложил: уборку сахарной свеклы завершили, собрано более 2,6 млн тонн корнеплодов при урожайности 513 центнеров с гектара, на заводах переработали 1,075 млн тонн сырья и заготовили 149 тыс. тонн сахара.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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