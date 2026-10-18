Новости Казани

В Казани стартовал 137-й сезон цирка с премьерой «ЦирКачество»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Казанский государственный цирк начал 137-й сезон с премьеры шоу «ЦирКачество». Об этом сообщили в пресс-службе цирка. Впервые зрители могут сами выбрать лучших артистов — программа построена на интерактивном голосовании.

Главная фишка — звездный состав. На арене выступят четыре лауреата фестиваля в Монте-Карло. Дрессировщик Бруно Тони из Италии покажет аттракцион с белыми, золотыми и бенгальскими тиграми. Сергей Просвирнин и Андрей Киселевский соединят классическую клоунаду с современным подходом. Эквилибристка Элиза Хачатрян из Армении балансирует на канате в пуантах — единственная в мире. Акробаты на встречных качелях под руководством Александра Скокова выступают с полностью женским составом.

Особое внимание привлекает дуэт воздушных гимнастов Егора Сухорукова и Марии Андреевой. Они исполняют номер под «Смуглянку», созданный для программы «Музыка Победы» Цирка Никулина в 2025 году. Этот номер получил главный приз фестиваля «Золотой слон» в Жироне, золото в Сен-Поль-ле-Дакс и гран-при фестиваля «Артист». Гимнасты работают на одном канате без страховки.

Голосование устроено тремя способами. На экранах появляется QR-код для онлайн-голосования. Каждое представление случайно выбирают пять зрителей в жюри — они получают футболки и по десять голосов. Также аплодисменты замеряют специальной аппаратурой. Промежуточные результаты публикуют по понедельникам в соцсетях цирка, а на заключительном представлении назовут народного артиста.

Шоу будет идти до 29 ноября 2026 года. Режиссеры-постановщики — заслуженные артисты России Андрей Шарнин и Борис Никишкин, хореограф — Ирэна Грищенко.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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